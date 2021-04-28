Офис генпрокурора установил, что в боевых действиях принимали участие около 260 человек из 32 государств.

Украинские прокуроры расследуют участие около 260 иностранных граждан в военных действиях в Крыму и на Донбассе.

Читайте такжеТри киргиза, пять боснийцев и семь бразильцев воевали против Украины на Донбассе - прокуратураОб этом сообщил заместитель генерального прокурора Украины Гюндуз Мамедов. «В целом на сегодняшний день из 32 стран нами установлено 260 граждан, которые воевали на востоке Украины и в Крыму», – сказал Мамедов.

По его словам, многие из подозреваемых иностранных граждан могут быть причастны к военным преступлениям.

«Мы не исключаем тот факт, что многие из этих людей принимали активное участие в боевых действиях и могли быть причастны с военным преступлениям и преступлениям против человечности. Поэтому мы активно находимся в диалоге с нашими коллегами (правоохранителями других государств – ред.) и просим их способствовать расследованию уголовных производств, которые у нас есть», – отметил Мамедов, передают Крым.Реалии.

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Автор: Ирина Погорелая