Александр Омельченко много лет руководил городом.

В Киевсовете предлагают одну из столичных улиц наименовать в честь Александра Омельченко, который много лет руководил городом и развивал его.

Как передает корреспондент УНИАН, соответствующее ходатайство на заседании Киевсовета зачитал депутат Владимир Яловой, который много лет был заместителем Омельченко, когда тот возглавлял город.

"Я прошу в честь Александра Омельченко – Героя Украины, почетного гражданина города, заслуженного строителя Украины, экс-мэра, народного депутата и депутата Киевсовета многих созывов - наименовать одну из улиц нашего города и увековечить память Александра Омельченко. Это будет символическим знаком должного уважения за приложенные им усилия с целью благосостояния киевлян и развития столицы", - сказал Яловой.

Он попросил городского голову Виталия Кличко поручить профильным структурам и подразделениям КГГА подготовить по этому ходатайству соответствующий проект решения Киевсовета.

Читайте такжеПошли "по беспределу": Кива подает в суд на Bihus.Info из-за сюжета об обыске в его домеРеагируя на эту инициативу, Кличко дал протокольное поручение о подготовке проекта соответствующего решения горсовета.

Смерть Омельченко

Омельченко родился в 1938 году. Был председателем КГГА с 1996 до 2006 г.г., мэром столицы - с 1999 до 2006 г.г.

18 ноября стало известно, что Омельченко находится в больнице. Через неделю, 25 ноября, городские власти сообщили, что экс-глава города умер. Смерть наступила от осложнений COVID-19.

29 ноября экс-мэра похоронили на Байковом кладбище.

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Автор: Инна Андалицкая