Во время разговора Путина и Трампа никто не хотел первым вешать трубку, – Ушаков

По его словам, сроки встречи Путина и Трампа пока не обсуждались, но оба лидера намерены прибыть на саммит АТЭС в КНР.

Помощник президента РФ Юрий Ушаков отметил, что не может подробно рассказать о телефонном разговоре кремлевского диктатора Владимира Путина с главой Белого дома, но добавил, что никто из них не хотел первым вешать трубку, сообщают российские СМИ.

Ушаков рассказал, что Трамп "тепло" поздравил Путина с днём рождения, который был 7 октября.

"Во время разговора Трамп тепло поздравил Путина с днем рождения, неформально пожелал ему успехов и благополучия, а также передал приветствия от первой леди", – поделился помощник Путина.

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В частности, они обсудили поставки российских нефтепродуктов на рынки США и мира.

Также они договорились, что уполномоченная РФ по правам человека Яна Лантратова будет постоянно поддерживать связь с аппаратом Мелании Трамп по поводу ситуации в Олешках, Херсонской области, которые находятся под российской оккупацией. Там возникла гуманитарная катастрофа из-за блокирования Россией гуманитарной помощи жителям.

"Во время разговора с Трампом Путин выразил благодарность первой леди США за её вклад в воссоединение семей", – отметил Ушаков.

По его словам, сроки встречи Путина и Трампа еще не обсуждались, но оба лидера намерены прибыть на саммит АТЭС в КНР. По имеющимся данным, он состоится 18 и 19 ноября этого года.

"Путин подчеркнул, что ценит внимание, которое Трамп и его команда уделяют диалогу с Россией", – отметил помощник президента РФ.

Указывается, что Путин высказал мнение, что с Ираном можно и нужно договариваться и что возможности дипломатии еще не исчерпаны.

"Во время разговора Путина и Трампа никто не хотел первым вешать трубку", – заявил Ушаков.

Зеленский отреагировал на ослабление санкций в отношении РФ

Ранее УНИАН сообщал, что, по мнению президента Украины, ослабление санкций против России без четкого и долгосрочного соглашения о деэскалации с ней является очевидной слабостью. Зеленский подчеркнул, что это решение выгодно России, и она "будет убивать больше, воевать дольше, еще меньше уважать Америку и нанесет еще больше потерь и ущерба миру". Президент подчеркнул, что Украина готова к зеркальным шагам по деэскалации, и американская команда знает об этой позиции. По его мнению, "подарки Путину не приведут к миру", Россия "отблагодарит" за дизельное топливо дальнейшим террором и подлостями.

Также мы писали, что Зеленский считает нечестными и непартнерскими действия президента США Дональда Трампа в отношении Украины из-за договоренности с Путиным о продаже миллионов тонн российского дизельного топлива на мировые рынки. Он отметил, что именно в это время украинская переговорная делегация находится во Флориде с двухдневным визитом с целью проведения переговоров с американской стороной о "завершении этой страшной войны, как минимум, о прекращении огня". Поэтому, по мнению президента США, Америка дает России возможность заработать дополнительные средства на войну против Украины благодаря экспорту дизельного топлива. Зеленский высказал мнение, что украинскую делегацию используют просто как прикрытие.

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