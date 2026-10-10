'Позор и предательство': сенаторы жестко высказались о сделке Трампа с Путиным

Сенаторы советуют Трампу прекращать войну с Ираном, а не "заключать сделку с убийцей".

В пятницу влиятельные сенаторы-республиканцы присоединились к демократам и обрушили на президента США Дональда Трампа шквал критики, осудив его за решение снять санкции с российского дизельного топлива. Об этом пишет The Guardian.

"Трамп развязал глупую и незаконную войну с Ираном, из-за чего выросли цены на дизельное топливо. Теперь он хочет финансировать незаконную войну Путина против Украины, закупая у него дизель. Один стратегический провал за другим", – написал сенатор-демократ от штата Мэриленд Крис Ван Холлен.

Его поддержал конгрессмен-республиканец от штата Небраска Дон Бэкон, отметив, что решение Трампа поддержать военную экономику России – аморально.

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"70% американцев поддерживают Украину. Поддерживать военную экономику Путина – аморально, ведь он использует эти деньги для бомбардировок городов. Политика президента в отношении России и Украины провальна. Нам нужна моральная определенность, а не двусмысленность", - отметил он.

Сенатор-демократ от штата Массачусетс Элизабет Уоррен назвала это решение "позором" и посоветовала Трампу вместо этого прекратить войну с Ираном.

"Это заявление – позор. Знаете, как Трамп мог бы снизить цены на бензин и дизельное топливо? Прекратив свою незаконную войну с Ираном. Вместо этого он собирается помогать финансировать военную машину Путина", - написала она.

Уоррен вместе с коллегами-демократами – Джинн Шахин (Нью-Гэмпшир) и Чаком Шумером (Нью-Йорк) – опубликовала заявление с осуждением сделки Трампа с Путиным.

"Заявление президента Трампа о том, что США разрешат закупки российского дизельного топлива на мировом рынке в течение шести месяцев, – это полное предательство Украины, наших европейских союзников и национальной безопасности Америки. Развязав войну с Ираном, которая привела к резкому росту цен на бензин и дизельное топливо для каждого американца, президент теперь прибегает к отчаянным "сделкам" с диктатором-убийцей, пытаясь исправить последствия собственных действий, - говорится в заявлении.

Конгрессмен-республиканец от штата Техас Майкл Маккол выразил опасения, что снятие санкций с российской нефти не приведет к переговорам и окончанию войны, а лишь профинансирует военную машину Кремля, подстегивая дальнейшее насилие и разрушения.

А сенатор-демократ от штата Род-Айленд Шелдон Уайтхаус подчеркнул, что Путин "протягивает Трампу руку помощи, пытаясь спасти его на промежуточных выборах".

"Взамен американские доллары уходят в Россию и идут на убийство ни в чем не повинных украинцев. Связь Трампа с Россией – налицо", - отметил он.

Сделка Трампа с Путиным

По данным Axios, президент США Дональд Трамп решил заключить сделку по дизельному топливу с Россией после того, как президент Украины Владимир Зеленский проигнорировал шесть требований США прекратить атаки на российские нефтеперерабатывающие заводы.

Также издание пишет, что представители США на переговорах с украинской делегацией пригрозили прекратить передачу Украине разведданных, если Киев продолжит игнорировать просьбы прекратить удары по российским НПЗ.

При этом американские чиновники отмечают, что эта сделка не принесет особой пользы США и не снизит цены на топливо. При этом Путин неслучайно провел разговор с Трампом во время переговоров Украины и США в Маями и фактически уже добился желаемого.

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