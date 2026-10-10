Россияне ударили по 3-этажке в Запорожье: среди погибших и раненых есть дети (фото, видео)

Спасатели ликвидировали пожар и продолжают разбирать завалы и искать людей.

Утром российские оккупанты атаковали город Запорожье, в результате чего погибли 7 человек. Среди погибших – 3 ребенка, еще 11 человек получили ранения. В городе много разрушений.

Об этом говорится в сообщении Государственной службы по чрезвычайным ситуациям (ГСЧС). "Среди пострадавших – 14-летняя девочка и 12-летний мальчик. В результате падения российской авиабомбы был полностью разрушен подъезд трехэтажного дома, также повреждены другие здания и частные дома", – говорится в сообщении.

Кроме того, как уточнил сопредседатель Совета обороны Запорожской области Иван Федоров, россияне нанесли удары управляемыми авиабомбами по областному центру в 04:48.

"В результате атаки повреждены как минимум 26 жилых домов – 23 многоэтажки и 3 частных дома в Шевченковском и Вознесеновском районах. Значительные повреждения получили три дома. Также повреждены нежилые здания и помещения", – сообщил он.

Позже Федоров добавил, что количество погибших в результате авиаударов по Запорожье выросло до восьми человек. Среди них – трое детей.

"Еще 16 человек ранены, среди них также трое детей. Двое пострадавших в тяжелом состоянии, большинство других - в состоянии средней тяжести", - сообщил он.

По его данным, судьба еще 12 человек остается неизвестной, поисково-спасательные работы продолжаются.

Удары РФ по Запорожью

9 октября оккупанты нанесли шесть ударов по городу, поразив жилую застройку. Погиб один человек, по меньшей мере семеро получили ранения, среди них – ребенок. Также были повреждены жилые дома и учреждение внешкольного образования.

6 октября российские войска атаковали один из мостов через Днепр в Запорожье. Движение по переправе временно перекрыли, сообщалось о пострадавших.

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