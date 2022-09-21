Госсекретарь подчеркнул, что США никогда не признают российских псевдореферендумов на оккупированных территориях, как и попыток аннексировать их.

Госсекретарь США Энтони Блинкен в выступлении на Генассамблее ООН осудил намерения России аннексировать оккупированные территории Украины через псевдореферендумы.

Как сообщает CNN, он подчеркнул, что этот шаг и намерения мобилизовать еще большие резервы являются вопиющим проявлением пренебрежения к принципам Организации Объединенных Наций.

Госсекретарь сказал, что не удивительно, что Россия идет на эти шаги именно сейчас - после неудач на поле боя и все большей обеспокоенности в мире относительно развязанной ею войны.

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"Это признак провала России", - сказал Энтони Блинкен.

"Мы видим, что в последние недели Украина достигла значительных достижений в возвращении своей территории, захваченной силами РФ после агрессии 24 февраля. Это также время, когда Россия увидела серьезное изменение тенденций на поле боя, и даже некоторые ближайшие соратники четко выражают обеспокоенность тем, что делает Кремль и какие последствия это будет иметь для мира", - отметил Блинкен.

Госсекретарь подчеркнул, что США никогда не признают российских псевдореферендумов на оккупированных территориях и попыток аннексировать их.

Как сообщал УНИАН, 20 сентября президент Франции Эммануэль Макрон отреагировал на проведение так называемых "референдумов" на временно оккупированных территориях Украины. Французский лидер заверил, что международное сообщество их не признает.

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