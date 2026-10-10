'Завтра не будет': украинская делегация досрочно покинула США, – журналист

В то же время американская сторона заявила о конструктивных дискуссиях и определении направлений дальнейшей работы.

Переговоры представителей Украины, США, европейских стран и НАТО в Майами о путях деэскалации и завершении войны России против Украины завершились раньше, чем планировалось. Второго дня встреч не будет. О досрочном завершении переговоров сообщил старший корреспондент "Радио Свобода" в Вашингтоне Алекс Рауфоглу.

"Второго дня не будет. Переговоры в Майами завершились раньше, чем планировалось", – написал журналист.

В то же время специальный представитель президента США Стив Уиткофф заявил, что участники встречи провели конструктивные обсуждения возможных путей деэскалации и завершения войны с Россией в преддверии зимы.

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По его словам, стороны рассмотрели широкий круг вопросов. В частности, речь шла о краткосрочных мерах по подготовке к зиме, энергетической устойчивости, экспорте зерновых, гарантиях безопасности и долгосрочных договоренностях относительно безопасности Украины и Европы.

Также участники обсудили предотвращение будущих конфликтов, поддержку послевоенного восстановления и экономического развития Украины, в частности ее вступление в Европейский Союз.

Уиткофф подчеркнул, что продуктивный обмен мнениями помог определить направления работы перед следующими контактами США с Россией.

Переговоры в Майами: что предшествовало

Как сообщал УНИАН, 8 октября президент Украины Владимир Зеленский анонсировал переговоры украинской делегации в США. В ее состав вошли председатель фракции "Слуга народа" Давид Арахамия, глава Службы внешней разведки Рустем Умеров, руководитель Офиса президента Кирилл Буданов и первый заместитель руководителя ОП Сергей Кислица.

Накануне встречи издание Axios со ссылкой на американских и украинских чиновников сообщило, что спецпредставители президента США Стив Уиткофф и Джаред Кушнер планируют представить в Майами "новые идеи и предложения" для выхода из дипломатического тупика.

Однако переговоры прошли на фоне противоречивых заявлений и решений Вашингтона в отношении России. 9 октября президент США Дональд Трамп заявил о "чрезвычайно успешном разговоре" с российским лидером Владимиром Путиным и о договоренности об отмене санкций в отношении российского дизельного топлива.

Владимир Зеленский резко раскритиковал этот шаг, назвав его "абсолютно ужасным". По словам украинского президента, такой "подарок Путину на день рождения" обеспечит России дополнительные миллиарды для продолжения войны.

Также Зеленский заявил, что украинскую переговорную команду в США используют в качестве "заслона" на фоне договоренностей Трампа с Путиным о поставках топлива.

Кроме того, помощник российского лидера Юрий Ушаков сообщил, что во время телефонного разговора с Трампом Путин отверг возможность мирных переговоров. По его словам, Россия будет продолжать боевые действия, пока не достигнет "всех своих целей".

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