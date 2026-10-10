Зеленский сказал, как повлияет соглашение Трампа с Россией на роль США в переговорах

Зеленский подчеркнул, что поддержал бы смягчение санкций, если бы это стало частью сделки о прекращении ударов по энергетическим объектам.

Президент Украины Владимир Зеленский заявил, что решение президента США Дональда Трампа в одностороннем порядке снять санкции с России и разрешить ей экспорт дизельного топлива является "несправедливым и нечестным". Однако он не стал утверждать, что это ставит крест на посредничестве США. Об этом он сказал в телефонном интервью изданию Axios.

"Знаете, это выглядит как подарок Путину на день рождения. Это выглядит просто ужасно", – сказал он.

Зеленский подчеркнул, что в ходе переговоров с Уиткоффом и Кушнером американская сторона ни разу не упоминала о возможности сделки с Россией по поставкам дизельного топлива.

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По его словам, из разговора с Уиткоффом он понял, что американские представители планировали передать российской стороне информацию, полученную во Флориде, а затем, возможно, посетить Киев, чтобы попытаться заключить мирное соглашение.

Зеленский рассказал, что за час до заявления Трампа члены его переговорной группы, встречавшиеся с Кушнером и Уиткоффом во Флориде, сообщили ему о планах Трампа поговорить с Путиным. Они также упомянули о возможном объявлении новых мер в отношении санкций США против России, не вдаваясь в подробности.

"Это, честно говоря, нечестно, ведь мы старались выстроить наши отношения наилучшим образом, – сказал он. – Похоже, что они воспользовались возможностью встретиться с нами, а параллельно позвонили Путину и договорились об этом".

При этом Зеленский подчеркнул, что поддержал бы смягчение санкций в отношении российского энергетического сектора, если бы это стало частью сделки о прекращении ударов по энергетическим объектам в Украине и России в зимний период.

"Что он [Трамп] получил? Больше дизельного топлива? Для кого? Больше российского дизеля для американцев? Это демонстрирует слабость мирового сообщества", – заявил Зеленский.

Зеленский сравнил эту сделку с прошлогодней встречей Трампа и Путина на Аляске, которая завершилась тем, что президент США согласился на многие требования России касательно войны в Украине, не получив ничего взамен.

"Это похоже на "Аляску номер два"", – сказал он.

В то же время Зеленский не стал утверждать, что этот эпизод означает невозможность дальнейшего посредничества Вашингтона между Киевом и Москвой.

"Всё непросто. Нам нужны американцы. Нам нужно, чтобы американцы попытались остановить эту войну", - сказал он.

Однако он выразил сомнение: не усложнит ли дальнейшие дипломатические усилия тот факт, что Москве делают уступку, не требуя от нее встречных шагов.

"Это решение нам никак не поможет, – заявил Зеленский. – Но, что хуже, я думаю, что оно не поможет и самим американцам".

Сделка Трампа и Путина

Президент США Дональд Трамп провел телефонный разговор с российским диктатором Владимиром Путиным.

По итогам этого разговора Трамп заявил, что договорился о том, что Россия поставит в несколько этапов миллионы тонн дизельного топлива на американский и мировой рынки.

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