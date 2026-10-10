Панама пережила мощное землетрясение магнитудой 7,7 (видео)

В стране уже произошло более 40 афтершоков, в нескольких провинциях пропал свет, повреждены здания и церковь.

9 октября на юге Панамы произошло землетрясение магнитудой 7,7. Подземные толчки повредили здания и заставили тысячи людей выйти на улицы, однако масштабных разрушений и человеческих жертв, по предварительным данным, удалось избежать. Об этом сообщает Reuters.

Как сообщается, очаг землетрясения находился на глубине 12,6 км, а эпицентр - в малонаселенной местности примерно в 200 км от столицы Панама-Сити. В последующие часы в стране произошло более 40 афтершоков.

Панамский канал, медный рудник Cobre Panama и международный аэропорт Токумен постепенно вернулись к нормальной работе. При этом в столице тысячи людей покинули офисные здания, а на дорогах образовались пробки. Многие не знали, как добраться домой.

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Президент страны Рауль Мулино отправился в город Пенономе, расположенный между эпицентром и столицей. Там обрушились некоторые здания и была повреждена церковь.

По словам геологов, землетрясение связано с системой разломов Асуэро - Сона, где накапливается и периодически высвобождается значительное напряжение. В Панама-Сити колебания ощущались около 40 секунд, а в других районах могли продолжаться дольше.

Жители рассказывали о сильной и продолжительной тряске. В некоторых домах появились трещины. В шести провинциях пропал свет.

Итальянский супервулкан просыпается: что известно

Итальянский супервулкан Кампи-Флегреи, который не извергался с 1538 года, продолжает проявлять активность. Ученые фиксируют землетрясения, выбросы газов и подъем грунта. Исследования показали, что прочность пород в зоне разломов снизилась в 2,5–3 раза, а трещины стали активнее реагировать на подземное давление. В июле 2026 года здесь произошло землетрясение магнитудой 4,7.

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