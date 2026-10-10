'Обмен мнениями был плодотворным': Уиткофф сделал заявление после встречи с украинской делегацией

Спецпредставитель Трампа отметил, что обсуждение охватило широкий круг вопросов.

Специальный представитель Трампа Стив Виткофф назвал продуктивными переговоры между представителями США, Украины, стран Европы, в частности Франции, Германии, Великобритании, а также Еврокомиссии и НАТО. Подробности встречи он изложил в социальной сети Х.

По словам Виткоффа, переговоры касались достижения долгосрочного и прочного мира.

"Сегодня представители Соединённых Штатов, стран "Е3", Европейской комиссии, Украины и НАТО встретились в Майами и провели конструктивные обсуждения возможных путей деэскалации и завершения войны с Россией в преддверии зимы, а также продвижения усилий, направленных на достижение прочного и долгосрочного мира", – говорится в его сообщении.

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Спецпредставитель Трампа также перечислил, какие темы обсуждались на встрече:

"Обсуждения охватили широкий круг вопросов, в частности краткосрочные меры по подготовке к зиме (энергетическая устойчивость, экспорт зерна), гарантии безопасности, а также долгосрочные договоренности по безопасности Украины и Европы с целью предотвращения будущих конфликтов и поддержки послевоенного восстановления и экономического процветания Украины, включая ее вступление в ЕС".

По его словам, встреча была плодотворной, и удалось определить направление для дальнейших переговоров США с РФ.

"Этот обмен мнениями был плодотворным и помог определить направления для дальнейшего изучения в преддверии следующей встречи представителей США с Россией. Участники еще раз подтвердили свою общую приверженность продолжению дипломатических усилий, направленных на достижение прочного мира, который укрепляет безопасность и создает возможности для долгосрочной стабильности и процветания", – добавил Виткофф.

Переговоры делегаций Украины и США

Ранее УНИАН сообщал, что источник рассказал Reuters, что делегации Украины и США при участии советников по вопросам национальной безопасности Франции, Германии и Великобритании обсудят предложения относительно гарантий безопасности для Украины, план послевоенного восстановления и другие аспекты конфликта. Примечательно, что 8 октября госсекретарь США Марко Рубио заявил, что конфликт находится в опасном тупике. Издание отметило, что Трамп пытается организовать трехсторонние переговоры между Россией, США и Украиной.

Также мы писали, что в конце октября Виткофф и Кушнер могут вновь посетить Москву, чтобы провести переговоры с Владимиром Путиным. По данным Axios, администрация Дональда Трампа стремится добиться дипломатического прорыва до промежуточных выборов в США и наступления суровой зимы в Украине. Одной из целей переговоров является достижение частичного прекращения огня, которое будет предполагать прекращение атак на энергетическую инфраструктуру и зерновой сектор. Украина готова к перемирию, однако Россия пока не демонстрирует значительного желания согласиться на это предложение.

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