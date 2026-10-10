Узнают ли голуби людей и почему вороны годами помнят обиду: объяснение орнитолога

Если для птицы какой-то человек стал особенным, она узнает его даже в другой одежде и ведет себя с ним не так, как с другими людьми.

Некоторые птицы способны не только запоминать, кто их кормит, но и формировать дружеское отношение к человеку. Научный сотрудник Института зоологии НАН Украины, кандидат биологических наук, украинская учёная в области зоологии и экологии, орнитолог, популяризатор науки Наталья Атамась рассказала, в частности, как можно понять, что птица выделяет какого-то человека среди остальных.

Возможна ли настоящая дружба птицы с человеком, или речь всегда идет только о еде? Где проходит грань между тем, что птица привыкла к кормушке (человек = корм), и настоящей привязанностью к конкретному человеку? Как отличить: голубь прилетает к окну – это дружба или пищевой рефлекс?

Если мы говорим о взаимодействии человека с птицами, а также в целом о взаимодействии птиц или других животных между собой, мы можем выделить следующие элементы поведения:

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То, что связано с условным рефлексом. Птица к чему-то привыкает, и возникает определённый рефлекс. Например, есть кормушка, и птичка знает, что если она прилетит, то увидит там еду. Это так называемое ассоциативное обучение. Учиться могут почти все животные. Ассоциативное обучение не имеет никакого отношения ни к дружбе, ни к каким-либо чувствам. Просто птица запомнила, что там есть еда, и в какой-то момент она может перестать появляться, но она всё равно будет прилетать, потому что привыкла к наличию еды в этом месте. Это первый уровень, он очень распространён у птиц. Например, мы подкармливаем голубя, он привык и прилетает на наш балкон, чтобы поесть.

Второй уровень – это когда голубь действительно узнает конкретного человека-кормильца и отличает его от остальных. Есть такой эксперимент, его проводили именно на голубях (голуби – довольно популярный объект для исследования поведения птиц): люди кормили голубей, те прилетали к ним. Затем один из кормильцев начинал вести себя враждебно, разгоняя голубей, а другой продолжал их кормить. Далее они поменялись одеждой, и благодаря этому стало ясно, что птицы не просто узнают одежду, а распознают лица. Голуби распознавали человека, который вел себя враждебно, даже когда он надевал одежду того кормильца, который вел себя дружелюбно. То есть эти птицы различают людей по чертам лица и могут прилетать к абсолютно конкретному человеку, которого они узнали. Это ещё не дружба, но это уже более высокий уровень когниции (задействованы более развитые структуры мозга) – распознавание.

Эмоциональная связь, необходимая для того, чтобы зародилась дружба. Считается, что ее способны формировать только самые интеллектуальные птицы. Существует гипотеза о социальном интеллекте у птиц, согласно которой наиболее интеллектуальными являются птицы, которые живут долго и которым присуща жизнь в больших группах. В таких условиях птицы должны различать большое количество своих "товарищей" (друзей, коллег, соратников, товарищей) и формировать с ними определенные отношения. Именно поэтому эти птицы настолько умны, что не просто распознают, но и формируют отношение – враждебное, дружеское или какое-то другое. В основном речь идет о вороновых и попугаях.

Как понять, что птица действительно тебя "выделяет" – что вы условно друзья? По каким признакам видно, что птица реагирует именно на тебя, а не на кого-либо с кормом? Прилетает ли она, когда еды нет, ведет ли себя с тобой иначе, чем с другими людьми?

Если для птицы какой-то человек стал особенным, она узнает его даже в другой одежде, ведет себя с ним не так, как с другими людьми, например, не убегает, подпускает поближе, издает звуки, которые не издает для других людей, и эти реакции у него сохраняются, даже если человек не принес еду. Нельзя сказать, что это свидетельствует именно об эмоциональной связи, дружбе. Но мы можем сказать, что птица выделяет конкретного человека.

Какие 5 птиц больше всего способны дружить с человеком и почему именно они? Что делает один вид "общительным", а другой – равнодушным? Правда ли, что голуби узнают конкретного человека, куры различают лица, а гусята принимают человека за "маму"?

Существует гипотеза о социальном интеллекте у птиц, и те птицы, которые подпадают под её определение, считаются самыми умными: вороны, вороны, сойки, попугаи (в первую очередь серые попугаи-жако, поскольку они лучше всего изучены во взаимодействии с человеком). Но даже волнистые попугаи очень умны и социальны и, как собаки или кошки, способны выстраивать с людьми личные отношения. Также очень умны гуси. В их стаях происходят очень сложные социальные взаимодействия. Многие птицы, в частности, куры и голуби, также не обделены интеллектом и могут распознавать людей. Но формировать привязанность к людям могут высокоинтеллектуальные птицы, в первую очередь – вороны и попугаи.

Общительность или равнодушие зависят от того, как долго живет птица, насколько она способна учиться и насколько ей в жизни необходимо общаться. И у всего этого есть физиологическая основа – у животных есть неокортекс (новая кора головного мозга, отвечающая за высший интеллект). У птиц нет неокортекса, но есть его аналог – конвергентная структура, называемая палиумом. В зависимости от плотности нейронов в этой области определяют более интеллектуальных и менее интеллектуальных птиц.

Существуют классические исследования выдающегося этолога Конрада Лоренца с гусятами (феномен импринтинга) – гусенок следует за первым движущимся объектом, который появится в критический период его развития (это не обязательно человек, это может быть и кошка, и робот). Такое поведение врождённое. Гуси могут воспринять в качестве объекта привязанности всё, что движется.

Обижаются ли птицы на человека, и правда ли, что вороны помнят обидчика годами? Насколько доказано, что вороны запоминают лица, "мстят" и даже передают эту обиду другим воронам? Это наука или городские легенды?

В Северной Америке проводили эксперименты с воронами: эти птицы очень хорошо запоминали человека, который вел себя враждебно. Птица способна помнить о враждебном поведении, сохранять в памяти лицо человека, который вел себя враждебно, и передавать эту информацию другим воронам.

Один из экспериментов довольно забавный: человек надевал маску, и когда вороны запоминали, что вот эта маска враждебна, то громко каркали на нее, атаковали ее.

Затем маску показали воронам спустя два года, и её атаковали даже те птицы из нового поколения, которые лично с ней не сталкивались. Таким образом было доказано, что вороны передают память об опасности следующим поколениям.

Может ли такая "дружба" навредить – птице или человеку? Правда ли, что попугаи из-за чрезмерной привязанности грустят и выщипывают перья? Стоит ли вообще приучать диких птиц к себе?

Привязанность дикой птицы к человеку может ей навредить. Если дикая птица привыкнет к человеку, ей грозит масса опасностей – рядом с людьми бывают собаки, машины, а также злые люди. Кроме того, зависимость от подкормки в кормушках может привести к распространению болезней среди птиц.

Если мы говорим о высокоинтеллектуальных птицах, которые подружились с человеком, например, о попугаях, то они могут чувствовать себя одинокими и испытывать стресс, когда остаются одни. Еще в природе им приходится летать далеко за кормом, и если в неволе им не могут обеспечить возможность достаточно активно передвигаться, то им будет плохо. Из-за этих факторов у попугая может повышаться уровень кортизола (гормона стресса), и он начинает выщипывать у себя перья.

Дружба дикой птицы с человеком ничего хорошего ей не принесет. Общий вывод таков: если наблюдать за птицами и умеренно кормить их, то это нормально. Но если делать дикую птицу зависимой и ручной, то это повышает риск ее гибели.