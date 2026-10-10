Польза для США от сделки по дизелю сомнительна, но Путин уже получил желаемое, - CNN

То, что телефонный разговор Путина и Трампа совпал по времени с началом переговоров с Украиной, не случаен.

В пятницу президент Дональд Трамп заявил, что договорился с лидером России Владимиром Путиным о поставках российского дизельного топлива на рынки для снижения цен на энергоносители. Однако аналитики энергетического сектора утверждают, что эта договоренность – вызвавшая крайнюю ярость в Украине – вряд ли приведет к сколько-нибудь заметному снижению цен на дизельное топливо, пишет CNN.

Трамп написал в социальных сетях, что Путин согласился "немедленно поставить" более 300 000 тонн дизельного топлива на мировые энергетические рынки, а в ноябре – еще 500 000 тонн. По данным Управления энергетической информации США, совокупный объем этих поставок покрыл бы потребности США примерно на полтора дня.

Как отметил Дэн Пикеринг, основатель и директор по инвестициям компании Pickering Energy Partners, это полезно, но не способно кардинально изменить ситуацию на мировых рынках дизельного топлива. При этом эксперт указывает: Трамп неслучайно говорил об объемах в тоннах, а не в баррелях:

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"Для рядового наблюдателя цифра в тоннах выглядит внушительнее. Это скорее политика, чем реальный переломный момент".

Удар по системе санкций и нужный результат для Путина

В то же время бывшие американские чиновники отмечают: неясно, располагает ли Путин вообще тем объемом дизельного топлива, который Трамп упомянул в контексте возможной продажи.

При этом бывший высокопоставленный сотрудник Госдепартамента заявил, что не так уж важно, сможет ли Путин на самом деле поставить дизельное топливо, поскольку "он уже добился желаемого результата": Трамп считает, что получил предвыборный козырь, который может повлиять на рынки".

И тот факт, что этот телефонный разговор совпал по времени с началом переговоров с Украиной, не случаен.

"Путин может быть каким угодно, но он не глуп", – отметили собеседники.

В то же время, эксперты в сфере энергетики отмечают, что даже если Путин выполнит обещание о поставках - это станет бы лишь временной мерой.

"У меня также есть сильное подозрение, что Путин ожидает от Украины прекращения атак на нефтеперерабатывающие заводы в обмен на эту услугу Трампу. Мне трудно представить, что Зеленский пойдет на сотрудничество в этом вопросе", – отметил Грегори Брю, аналитик группы по вопросам энергетики, климата и природных ресурсов компании Eurasia Group.

Сделка по дизелю Трампа и Путина

Напомним, в пятницу вечером Президент США Дональд Трамп провел телефонный разговор с российским диктатором Владимиром Путиным. По итогам этого разговора Трамп заявил, что договорился о том, что Россия поставит в несколько этапов миллионы тонн дизельного топлива на американский и мировой рынки.

Владимир Зеленский это решение "несправедливым и нечестным" и сравнил эту сделку с прошлогодней встречей Трампа и Путина на Аляске.

Тем временем СМИ пишут, что Трамп решил заключить сделку по дизельному топливу с Россией после того, как президент Украины Владимир Зеленский проигнорировал шесть требований США прекратить атаки на российские нефтеперерабатывающие заводы.

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