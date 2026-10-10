'Зеленский неверно оценил ситуацию': Axios узнал причину сделки Трампа и Путина

Трамп хотел, чтобы Украина в одностороннем порядке прекратила атаки на российские нефтеперерабатывающие заводы.

Президент США Дональд Трамп решил заключить сделку по дизельному топливу с Россией после того, как президент Украины Владимир Зеленский проигнорировал шесть требований США прекратить атаки на российские нефтеперерабатывающие заводы. Об этом сообщил Axios американский чиновник.

"Зеленский неверно оценивает ситуацию. Продолжая наносить удары по нефтеперерабатывающим заводам, он подрывает то доверие, которое ему удалось выстроить в отношениях с Трампом за последние полгода", - сказал чиновник.

Зеленский предлагал прекратить атаки при условии, что Россия перестанет наносить удары по украинским электростанциям, однако Трамп отверг эту идею.

Видео дня

По информации чиновника, Трамп хотел, чтобы Украина в одностороннем порядке прекратила атаки на российские нефтеперерабатывающие заводы, поскольку они способствовали росту цен на газ в Америке.

При этом, по его словам, Трамп не считал удары по НПЗ эквивалентными российским ударам по энергосистеме Украины.

Поставки дизеля из России

Ранее Трамп заявил, что Украина должна прекратить удары по российской топливной инфраструктуре. По словам Трампа, украинские удары по российской топливной инфраструктуре привели к дефициту дизельного топлива в РФ.

В пятницу Дональд Трамп провел телефонный разговор с российским диктатором Владимиром Путиным. По итогам этого разговора он заявил, что договорился о том, что Россия поставит в несколько этапов миллионы тонн дизельного топлива на американский и мировой рынки.

Вас также могут заинтересовать новости: