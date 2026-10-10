Трамп угрожает прекратить передачу Украине разведданных из-за ударов по НПЗ, - Axios

По мнению США, Путин открыт для переговоров о прекращении войны.

Представители США на переговорах с украинской делегацией пригрозили прекратить передачу Украине разведданных, если Киев продолжит игнорировать просьбы Дональда Трампа прекратить удары по российским НПЗ. Об этом сообщает Axios.

По данным Axios, во время восьмичасовых переговоров в Майами в пятницу представители Трампа Стив Уиткофф и Джаред Кушнер сообщили украинской переговорной группе, что Трамп должен поговорить с Путиным и снять санкции с российского экспорта дизельного топлива.

Они заявили, что Трамп принял это решение после того, как Украина проигнорировала многочисленные просьбы прекратить удары по российским нефтеперерабатывающим заводам, которые напрямую затронули американских потребителей:

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"Украинский чиновник заявил, что во время переговоров Уиткофф и Кушнер угрожали, что Трамп может прекратить передачу разведданых Украине, если она продолжит игнорировать его запросы", - пишет издание.

В то же время официальный представитель США отрицал существование такой угрозы и заявил, что Уиткофф и Кушнер сообщили украинцам, что США являются сильным партнером, предоставляющим боеприпасы и разведку. Поэтому Украина не должна предпринимать действий, которые наносят ущерб американским потребителям.

Чиновник сообщил Axios, что во время переговоров основное внимание уделялось завершению разработки гарантий безопасности, которые США, Европа и НАТО предоставят Украине в рамках соглашения о прекращении войны.

Были также выдвинуты новые предложения по территориальным решениям.

Уиткофф и Кушнер представили послевоенный пакет для Украины, который включал способы финансирования реконструкции и восстановления украинской армии, а также идеи о том, как справиться с бюджетным дефицитом, вызванным войной.

Участники также обсудили дорожную карту вступления Украины в ЕС и отношения Украины с НАТО после окончания войны.

Кроме того, Уиткофф и Кушнер подняли вопрос о возможности создания послевоенной структуры безопасности Европы и России, которая могла бы понравиться обеим сторонам.

"Уиткофф и Кушнер проинформировали украинцев и европейцев о потенциальных энергетических сделках с Россией, которые, как надеются США, снизят цены на энергоносители и побудят Россию пойти на уступки в мирных переговорах", - сказал американский чиновник.

При этом чиновник отметил, что, по мнению США, Путин открыт для переговоров о прекращении войны.

"Путин сильно бьет [по Украине], но мы думаем, что он открыт для дискуссии о прекращении войны. Мы хотим работать над новым предложением, которое будет достаточно хорошим для него, чтобы заставить его остановиться", – сказал он.

Сделка Трампа и Путина

Axios также узнал, что Трамп решил заключить сделку по дизельному топливу с Россией после того, как президент Украины Владимир Зеленский проигнорировал шесть требований США прекратить атаки на российские нефтеперерабатывающие заводы.

Зеленский предлагал прекратить атаки при условии, что Россия перестанет наносить удары по украинским электростанциям, однако Трамп отверг эту идею.

Чиновник отметил, что Трамп не считает удары Украины по НПЗ эквивалентными российским ударам по энергосистеме Украины.

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