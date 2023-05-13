По мнению советника руководителя ОП Михаила Подоляка, первоочередно необходимо, чтобы суд вынес приговор по делам Богуслаева.

Советник руководителя Офиса президента Михаил Подоляк прокомментировал вероятный обмен бывшего нардепа и президента компании "Мотор Сич" Вячеслава Богуслаева на тысячу украинских военных и рассказал о возможных последствиях этого. Он отметил, что такой обмен был бы справедливым к украинцам, находящимся в российском плену.

"Но перед тем, как что-то сделать с Богуслаевым, мне кажется, надо зафиксировать его новый юридический исторический статус..., это классический максимально мерзкий предатель. Это надо зафиксировать в приговоре суда ... а после этого можем обменять это существо на наших героев", - сказал он в эфире общенационального телемарафона

Советник главы ОП также рассказал о том, может ли как-то навредить Украине такой обмен.

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"Он уже все слил... и сегодня, я думаю, когда с ним работают наши следователи, они точно будут понимать, когда, что, в каком объеме и какую информацию он уже раскрыл... сейчас мы говорим об этом обмене гипотетически, но если бы стоял вопрос отдать человека, который точно уже не имеет секретов и уже все слил, то я бы выбрал путь обменять этого человека...", - отметил Подоляк.

Арест президента "Мотор Сич" Богуслаева - что известно

В октябре 2022 года СБУ задержала президента компании "Мотор Сич", экс-нардепа Вячеслава Богуслаева и опубликовала аудиозаписи его телефонных разговоров, подтверждающие сотрудничество с Россией. По данным следствия, он поставлял двигатели и другие запчасти к российским ударным вертолетам уже после начала полномасштабного вторжения.

Богуслаеву было сообщено о подозрении по статье "Коллаборационная деятельность" 111-1 и статье 111-2 "Пособничество государству агрессору" Уголовного кодекса Украины. Его взяли под стражу. Уже 7 ноября "Мотор Сич" перешла в собственность государства.

В начале февраля 2022 года СБУ сообщила новое подозрение Богуслаеву по статье 258-3 "Содействие деятельности террористической организации" Уголовного кодекса Украины, а 28 марта 2023 года - в препятствовании поставки боевого вертолета Ми-2 для Главного управления разведки Минобороны.

В мае украинские журналисты опубликовали письмо Богуслаева к руководителю офиса президента Андрею Ермаку с просьбой включить его в список "на обмен" с Россией.

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