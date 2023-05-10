Коллаборант приказывал разобрать боевой вертолет, чтобы он не добрался до украинской разведки.

Экс-президент "Мотор Сичи" Вячеслав Богуслаев попросил включить его в список на обмен с Россией.

"Схемы" продемонстрировали его заявление руководителя Офиса президента. Об этом сообщает "Радио Свобода" со ссылкой на "Схемы".

В сообщении сказано, что бывший президент "Мотор Сичи" Вячеслав Богуслаев в письме-заявлении на имя руководителя Офиса президента Андрея Ермака, на русском языке попросил включить его в список "на обмен с Российской Федерацией". При этом написал, что он пенсионер, инвалид 1 группы.

Видео дня

Кроме этого, журналисты обнародовали записи разговоров, в которых предатель напрямую предоставляет приказы о саботаже передачи вертолетов для ВСУ.

Дело Богуслаева - детали

23 октября 2022 года Служба безопасности Украины сообщила о задержании президента компании "Мотор Сич", экс-нардепа Вячеслава Богуслаева по подозрению в работе на РФ.

В октябре были обнародованы аудиозаписи телефонных разговоров Богуслаева, подтверждающие его сотрудничество с врагом. Даже после начала полномасштабной войны против Украины он продолжал поставлять двигатели и другие запчасти к российским ударным вертолетам. По сути помогал врагу обстреливать украинские города и села.Шевченковский районный суд города Киева избрал Богуслаеву меру пресечения в виде содержания под стражей.

Также Богуслаеву сообщено о подозрении по следующим статьям Уголовного кодекса Украины: ст. 111-1 (коллаборационная деятельность); ст. 111-2 (пособничество государству агрессору).

1 февраля СБУ сообщила ему новое подозрение по ст. 258-3 Уголовного кодекса Украины (Содействие деятельности террористической организации). Установлено, что после начала полномасштабного вторжения чиновник осуществлял финансирование террористической организации "ДНР", в частности, через уплату "налогов" и "сборов" в бюджет этого квазиобразования.Также установлено, что из-за сделки "бюджет" "ДНР" получил более 290 млн российских рублей в виде "налогов" от реализации авиапродукции для нужд российских оккупантов. Полученные деньги руководители оккупационной администрации Донецка направляли на нужды военных группировок РФ, участвующих в боевых действиях против Сил обороны на Восточном фронте

Во время обысков правоохранители обнаружили более двух десятков медалей, грамот и почетных наград, выданных президенту АО "Мотор Сич" представителями военно-политического руководства РФ.

Городской совет Запорожья принял решение лишить Вячеслава Богуслаева звание почетного гражданина города.