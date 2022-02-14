Президент Украины и канцлер Германии высказались, в частности, о санкциях, которые грозят России в случае новой агрессии против украинского государства.

Президент Украины Владимир Зеленский и канцлер Германии Олаф Шольц пообщались в Киеве и дали пресс-конференцию в Мариинском дворце.

После встречи лидеры государств, в частности, высказались о реализации Минских соглашений по Донбассу, членстве Украины в НАТО и наказании России в случае новой агрессии против украинского государства.

Стоит отметить, что, по словам Шольца, Зеленский дал обещание насчет реализации политической части "Минска".

УНИАН собрал главные заявления лидеров государств.

Что Шольц говорил о Минских соглашениях

"Президент меня заверил в том, что Украина предоставит проекты законов по особому статусу и местным выборам для дискуссии...", – сказал канцлер.

Что Зеленский и Шольц говорили о членстве Украины в НАТО

Президент прокомментировал слова посла Украины в Великобритании Вадима Пристайко якобы о вероятности отказа Украины от намерения вступить в НАТО.

"Не все, к сожалению, зависит от Украины: желание Украины по Евросоюзу, по укреплению своих границ, по поводу будущего Альянса, по поводу наших амбиций и т.д. Мы бы хотели членства в НАТО, и это было бы обеспечение нашей территориальной целостности. И также это закреплено и в Конституции Украины", – отметил глава государства.

"Что касается того, правильно ли мы все поняли господина Пристайко или неправильно. В том, что он сказал, нужно обратить внимание на некоторые детали. Сегодня многие журналисты и многие лидеры… намекают Украине, что можно не рисковать и не поднимать постоянно вопрос о будущем членства в Альянсе, потому что эти риски связаны с реакцией РФ. Мне кажется, что никто этого уже не скрывает... Но все равно это решение зависит от нас", – подчеркнул он.

"...по членству в Альянсе – на данный момент оно не актуально", – заявил Шольц.

Наказание России в случае новой агрессии против Украины

"У меня нет ответа на вопросы, какие санкции будут применены, в случае эскалации, в сторону Российской Федерации... Я конкретного ответа (на этот вопрос – Ред.) не получил, а ставил я его лидерам много раз в этой опасной ситуации в последние месяцы", – утверждал Зеленский.

"Мы много работаем над пакетом санкций. Мы вели переговоры с Россией, мы решительно сказали, что так будет (введут санкции в случае новой агрессии – Ред.). Не следует сомневаться, что мы не знаем, что делать. Но сейчас речь идет об эскалации. Мы подготовлены и решительны", – говорил Шольц.

Помощь Германии Украине

"Германия поддерживает Украину много лет словом и делом. Ни одна страна в мире не поддерживала Украину за последние восемь лет так сильно финансово. Таким образом, мы сделали украинскую экономику более независимой от иностранного влияния. И я могу заверить вас, что мы будем продолжать эту поддержку. Поэтому я рад, что могу сегодня объявить скорую выплату 150 млн евро из текущего несвязанного финансового кредита, и могу объявить о новом несвязанном кредите. И это, кстати, кроме поддержки Украины со стороны ЕС", – заявил канцлер.

Зеленский развеял слухи о том, что его семья покинула Украину

"Моя семья всегда со мной и с Украиной. Это принципиально для Украины и общества – быть здесь", – поделился глава нашей страны.

Вас также могут заинтересовать новости: