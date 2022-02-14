Собраны главные заявления Владимира Зеленского и Олафа Шольца, сделанные в Киеве / фото REUTERS

Президент Украины Владимир Зеленский и канцлер Германии Олаф Шольц пообщались в Киеве и дали пресс-конференцию в Мариинском дворце. 

После встречи лидеры государств, в частности, высказались о реализации Минских соглашений по Донбассу, членстве Украины в НАТО и наказании России в случае новой агрессии против украинского государства.

Стоит отметить, что, по словам Шольца, Зеленский дал обещание насчет реализации политической части "Минска".

УНИАН собрал главные заявления лидеров государств.

Собраны главные заявления Владимира Зеленского и Олафа Шольца после встречи в Киеве / фото REUTERS 

Что Шольц говорил о Минских соглашениях

"Президент меня заверил в том, что Украина предоставит проекты законов по особому статусу и местным выборам для дискуссии...", – сказал канцлер.

Что Зеленский и Шольц говорили о членстве Украины в НАТО

Президент прокомментировал слова посла Украины в Великобритании Вадима Пристайко якобы о вероятности отказа Украины от намерения вступить в НАТО.

"Не все, к сожалению, зависит от Украины: желание Украины по Евросоюзу, по укреплению своих границ, по поводу будущего Альянса, по поводу наших амбиций и т.д. Мы бы хотели членства в НАТО, и это было бы обеспечение нашей территориальной целостности. И также это закреплено и в Конституции Украины", – отметил глава государства.

"Что касается того, правильно ли мы все поняли господина Пристайко или неправильно. В том, что он сказал, нужно обратить внимание на некоторые детали. Сегодня многие журналисты и многие лидеры… намекают Украине, что можно не рисковать и не поднимать постоянно вопрос о будущем членства в Альянсе, потому что эти риски связаны с реакцией РФ. Мне кажется, что никто этого уже не скрывает... Но все равно это решение зависит от нас", – подчеркнул он.

"...по членству в Альянсе – на данный момент оно не актуально", – заявил Шольц.

Наказание России в случае новой агрессии против Украины

"У меня нет ответа на вопросы, какие санкции будут применены, в случае эскалации, в сторону Российской Федерации... Я конкретного ответа (на этот вопрос – Ред.) не получил, а ставил я его лидерам много раз в этой опасной ситуации в последние месяцы", – утверждал Зеленский.

"Мы много работаем над пакетом санкций. Мы вели переговоры с Россией, мы решительно сказали, что так будет (введут санкции в случае новой агрессии – Ред.). Не следует сомневаться, что мы не знаем, что делать. Но сейчас речь идет об эскалации. Мы подготовлены и решительны", – говорил Шольц.

Олаф Шольц анонсировал новую помощь Украине от Германии / фото REUTERS

Помощь Германии Украине

"Германия поддерживает Украину много лет словом и делом. Ни одна страна в мире не поддерживала Украину за последние восемь лет так сильно финансово. Таким образом, мы сделали украинскую экономику более независимой от иностранного влияния. И я могу заверить вас, что мы будем продолжать эту поддержку. Поэтому я рад, что могу сегодня объявить скорую выплату 150 млн евро из текущего несвязанного финансового кредита, и могу объявить о новом несвязанном кредите. И это, кстати, кроме поддержки Украины со стороны ЕС", – заявил канцлер.

Зеленский развеял слухи о том, что его семья покинула Украину

"Моя семья всегда со мной и с Украиной. Это принципиально для Украины и общества – быть здесь", – поделился глава нашей страны.

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