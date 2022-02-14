Украина могла бы быть вынужденной пойти на такой шаг, считает Пристайко.

Посол Украины в Великобритании Вадим Пристайко предположил, что Украина может отказаться от вступления в НАТО, если ее вынудят обстоятельства.

Об этом он заявил в интервью BBC Radio 5 Live.

На вопрос о том, может ли Украина рассмотреть вариант невступления в НАТО, Пристайко ответил: "Мы могли бы".

"Да, вы правы, это то, что записано в нашей Конституции. Я сейчас частично иду против главного документа, который у нас есть. Когда я говорю это, мы гибки, когда пытаемся найти лучший выход. Если нам придется пройти через какие-то серьезные уступки, это то, что мы можем сделать. Бесспорно", - добавил он.

Пристайко считает, что, "учитывая имеющуюся угрозу", Украина могла бы быть вынужденной пойти на такой шаг.

Он отметил, что Украина может остаться беззащитной в случае активного наступления РФ.

"Вопрос, который задает себе 40-миллионная страна, как мы выживем, если они (Россия - ред.) придут завтра?", - говорит Пристайко.

Посол также прокомментировал причины того, почему, по его мнению, Россия выступает решительно против вступления Украины в НАТО.

"Это (вступление Украины в НАТО - УНИАН) - опасность не для народа России, не для России, а для конкретного режима, который у них есть сейчас", - подчеркнул посол.

По его мнению, Москве не нравится, что Украина может стать "чем-то иным, чем Россия", и тогда россияне захотят также изменить направление своей страны. На ситуацию с безопасностью в России присоединение Украины к НАТО не повлияет.

"Если честно, Россия уже окружена странами НАТО. Польша является членом НАТО, Словакия, Венгрия, Румыния, Болгария, Турция, все эти страны, которые граничат с Россией, уже являются членами НАТО. Это не изменило ситуацию с безопасностью. Это не изменило безопасность для России. Поэтому Украина также особо не изменит этого", - заявил Пристайко.

Требования РФ касательно членства Украины в НАТО

Как сообщал УНИАН, 17 декабря 2021 года МИД РФ обнародовал проект договора между РФ и США о "гарантиях безопасности" и проект соглашения о мерах по обеспечению безопасности России и государств-членов НАТО. В частности, Россия предлагает НАТО отказаться от принятия Украины в Альянс, а также "от любой военной деятельности на территории Украины". Также РФ предлагает США не создавать военные базы на территории стран бывшего СССР и не принимать эти страны в НАТО.

18 января 2022 года НАТО передало РФ свои письменные предложения, в которых речь шла о выводе войск из Украины и праве Киева самостоятельно решать вопрос вступления в Альянс.

Вступление Украины в НАТО Путин называл "красными линиями" РФ. Это, по его мнению, угрожает нацбезопасности России.

После многочисленных переговоров РФ и НАТО члены Альянса и Вашингтон отказались идти на уступки Кремлю.

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