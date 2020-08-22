Протесты не помешают: Зеленский не видит смысла менять Минск на другой город для переговоров ТКГ

Президент отметил, что результативность переговоров зависит только от людей, которые вовлечены в работу в Трехсторонней контактной группе.

Президент Украины Владимир Зеленский заявил, что в настоящее время нет смысла менять Минск на другой город для проведения переговоров в формате Трехсторонней контактной группы по урегулированию ситуации на Донбассе.

Об этом он сказал в эфире телеканала "Украина 24», отвечая на вопрос о возможном изменении переговорной площадки в связи с событиями в Беларуси.

«Я благодарен каждой стране, которая предлагает площадку для этих важных переговоров, но сейчас все минские переговоры проходят в видеоформате из-за пандемии COVID-19, поэтому я считаю, что от площадки, от места или от города это (эффективность переговоров - УНИАН) не зависит совершенно», - заявил он.

Президент отметил, что результативность переговоров зависит только от людей, которые вовлечены в работу в Трехсторонней контактной группе.

«Я думаю, что сейчас слишком рано говорить о смене города. Мне кажется, что это неправильно - особенно сейчас это делать. Минск был предложен, там идут эти переговоры. Я не вижу смысла для смены. Я благодарен и Казахстану, и Азербайджан нам предлагал, и европейские страны. Я думаю, что сейчас это не является приоритетным вопросом», - добавил глава государства.

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Протесты в Минске: что происходит

9 августа в Беларуси состоялись президентские выборы.

14 августа ЦИК объявил окончательные их результаты. За действующего президента Александра Лукашенко проголосовали 80,1%, за его главного оппонента Светлану Тихановскую - 10,1%.

Тысячи жителей Беларуси, не согласных с результатами выборов, вышли на акции протеста, произошли столкновения с силовиками, разгорелся политический кризис.

От Лукашенко требуют уйти в отставку, в городах проходят самые массовые в постсоветское время акции протеста, рабочие ключевых промышленных предприятий объявили забастовку.

По данным МВД Беларуси, было задержано около 7 тыс. участников акций. 13 августа вечером их начали выпускать из изоляторов.

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Автор: Константин Гончаров