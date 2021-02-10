Турчинов говорит, что выступает за формирование нового правительства.

В партии "Европейская солидарность "не исключают вероятности премьерства ее лидера Петра Порошенко и создания коалиции со "Слугой народа".

Об этом в интервью "BBC Украина" сказал бывший секретарь СНБО, ныне - руководитель партийного штаба Александр Турчинов.

Говоря о вероятности подобного объединения в парламенте, Турчинов пояснил, что это возможно.

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"Когда вдруг они прозреют и захотят работать на собственную страну, обратятся за помощью, чтобы остановить этот хаос, то, безусловно, те специалисты, которые есть, в частности, в "Европейской солидарности", с удовольствием помогут стабилизировать ситуацию и вывести страну из этих бесконечных кризисов", - считает он, добавляя, что имеет большие сомнения относительно такого прозрения".

При этом Турчинов добавил, что выступает за объединение "конструктивных сил" и дальнейшее формирование ими нового правительства. На уточнение о том, мог бы такое правительство возглавить пятый президент, Турчинов отметил: "Я считаю, что он достаточно подготовлен для этого".

Ранее стало известно, что глава фракции "Слуга народа" Давид Арахамия не исключает возможности создания коалиции с фракцией " Батькивщина". До этого председатель парламента Дмитрий Разумков заявил, что пока не допускает переформатирование монобольшинства.

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Автор: УНИАН