Однако председатель фракции СН заявляет, что пока этот вопрос не обсуждался.

Председатель фракции "Слуга народа" Давид Арахамия не исключает возможности создания коалиции с фракцией "Батькивщина".

Как передает корреспондент УНИАН, в комментарии журналистам он сказал, что этот вопрос с руководством "Батькивщины" не обсуждался, но "все возможно в стране".

Читайте такжеДубинского исключили из фракции "Слуга народа"

При этом Арахамия отметил, что фракция "Слуга народа" не работала в составе коалиции, поэтому "надо будет больше вопросов согласовывать друг с другом".

"Но что касается потенциально коалиционного соглашения - либо с Тимошенко, либо с какой-то другой фракцией, или партией, или группой - это в общем открытый диалог", - сказал он.

Ранее председатель парламента Дмитрий Разумков заявил, что не допускает переформатирование монобільшості. До этого бывший глава Офиса президента Андрей Богдан сказал, что монобільшість в Верховной Раде существует лишь юридически, а фактически ее уже нет.

Читайте последние новости Украины и мира на канале УНИАН в Telegram

Автор: Надя Пришляк