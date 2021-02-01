Председатель фракции "Слуга народа" Давид Арахамия не исключает возможности создания коалиции с фракцией "Батькивщина".
Как передает корреспондент УНИАН, в комментарии журналистам он сказал, что этот вопрос с руководством "Батькивщины" не обсуждался, но "все возможно в стране".
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При этом Арахамия отметил, что фракция "Слуга народа" не работала в составе коалиции, поэтому "надо будет больше вопросов согласовывать друг с другом".
"Но что касается потенциально коалиционного соглашения - либо с Тимошенко, либо с какой-то другой фракцией, или партией, или группой - это в общем открытый диалог", - сказал он.
Ранее председатель парламента Дмитрий Разумков заявил, что не допускает переформатирование монобільшості. До этого бывший глава Офиса президента Андрей Богдан сказал, что монобільшість в Верховной Раде существует лишь юридически, а фактически ее уже нет.
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