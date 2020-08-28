Украина готовится ввести санкции против Никарагуа из-за незаконного назначения почетного консула во временно оккупированном Крыму.
Как передает корреспондент УНИАН, об этом министр иностранных дел Украины Дмитрий Кулеба сообщил во время онлайн-брифинга.
По его словам, власти Никарагуа совершили недружественный шаг по отношению к Украине.
"Нам стало известно, что на, увы, несмотря на предупреждения Украины не прибегать к такому шагу, правительство Никарагуа официально назначило почетного консула в Автономной республике Крым, временно оккупированной Российской Федерацией", - заявил Кулеба.
Таким образом, на полуострове открывается почетное консульство.
"Это, подчеркиваю, не классический консул, а именно почетный консул. Это особая форма представительства, когда гражданин страны, в которой консульство открывается, начинает представлять интересы той страны, которая консульство открывает", - сказал министр.
При этом, по словам Кулебы, особенно вопиющим является тот факт, что на должность почетного консула назначен одиозный Олег Белавенцев.
"В 2019 году Святошинский районный суд Киева приговорил Белавенцева к 13 годам заключения за посягательство на территориальную целостность и неприкосновенность границ Украины. Белавенцев был одним из активных участников попытки аннексии Крыма, и поэтому назначение на должность почетного консула является особенно вопиющим и наглым шагом" - сказал Кулеба.
По его словам, Украина рассматривает такие незаконные действия Никарагуа как прямое нарушение законодательства Украины и международного права.
"Это откровенно недружественный шаг по отношению к нашему государству, которые потакает вооруженной агрессии Российской Федерации. Мы также рассматриваем этот шаг как попытку легитимизировать незаконную аннексию, незаконную оккупацию Крымского полуострова. Наша позиция очень простая и четкая - мы не оставим этот шаг Никарагуа без ответа, и уже я поручил и уже направлена нота правительству Никарагуа с требованием немедленно отменить неправомерное решение. В этой ноте также содержится предупреждение, что в случае отсутствия соответствующей реакции со стороны Никарагуа Украины начнет применять санкционные механизмы в соответствии со своим законодательством для того, чтобы наказать Никарагуа за этот шаг", - сказал Кулеба.
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Кроме того, заявил министр, если это не подействует, Украина готова предпринять еще более жесткие шаги для защиты территориальной целостности и суверенитета.
Отметим, что в апреле 2014 года США ввели санкции против семи граждан РФ и 17 компаний из-за оккупации Крыма. В список, в частности, включен Белавенцев.
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