Никакие изменения в Конституции РФ не помешают деоккупации Крыма - Кулеба

Путин назначил на 1 июля голосование по изменениям в Конституцию РФ, которые предусматривают, в частности его баллотирование еще на два президентских срока после 2024 года.

Министр иностранных дел Украины Дмитрий Кулеба подчеркивает, что никакие изменения в Конституцию России не помешают деоккупации украинского Крыма.

Как сообщили УНИАН в пресс-службе МИД Украины, об этом Кулеба заявил во время совместной с лидером крымских татар Мустафой Джемилевым и председателем Меджлиса крымскотатарского народа Рефатом Чубаровым церемонии поднятия на мачте внешнеполитического ведомства крымскотатарского флага.

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"Сейчас многие размышляют над изменениями в российской Конституции, которые, мол, должны зафиксировать "нерушимость границ России". Сегодня я хочу твердо заявить: ни одно положение российского законодательства - зафиксированное в законе, указе президента или Конституции этой страны, - не сможет помешать деоккупации Крыма. Крым был, есть и будет украинским", - сказал Кулеба.

По словам министра, в День крымскотатарского флага флаг взвился не только в Киеве, но и во всех зарубежных дипломатических учреждениях, везде, где Украина присутствует в мире.

Как сказал Кулеба, защита прав крымских татар, которые остались в незаконно оккупированном Крыму, и деоккупация Крыма всегда будут его приоритетом на этой должности.

"Мы не остановимся, пока этот флаг, который мы сегодня поднимаем вместе с украинским флагом, не будет развиваться во всех городах и населенных пунктах Автономной Республики Крым и Севастополе. Я это сейчас говорю не как дипломатический романтик, а как серьезный дипломатический прагматик, - подчеркнул Кулеба.

У здания МИД на церемонию собрались также активисты и известные общественные деятели, среди которых бывший политзаключенный Кремля Владимир Балух, журналист Айдер Муждабаев, заместитель председателя Меджлиса Ильми Умеров.

Выступая перед собравшимися, Чубаров заявил, что крымские татары, Крым, Украина - это единственный ассоциативный ряд, ни одна часть которого не существует отдельно, и выразил уверенность в неотвратимости деоккупации полуострова.

Как сообщал УНИАН, президент РФ Владимир Путин назначил на 1 июля голосование по изменениям в Конституцию РФ. Изменения предусматривают, что Путин сможет баллотироваться еще на два президентских срока после 2024 года.

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