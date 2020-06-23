Несмотря на Венгрию: в правительстве объяснили, как Украина смогла стать партнером расширенных возможностей НАТО

Будапешт по-прежнему блокирует работу комиссии Украина-НАТО.

Решение о предоставлении Украине статуса партнера расширенных возможностей НАТО принималось через процедуру «по умолчанию». Венгрия, которая до недавнего времени блокировала в Альянсе все решения касательно Украины, в этот раз не высказала замечаний.

Об этом в интервью «ТСН» рассказала вице-премьер по вопросам евроинтеграции Ольга Стефанишина, отвечая на вопрос о позиции Венгрии относительно нового статуса партнерства для Киева.

«Здесь я расскажу вам небольшой секрет. Решение о предоставлении Украине этого статуса происходило по так называемой процедуре “по умолчанию”. Был предоставлен определенный период времени для Североатлантического Совета для того, чтобы высказать свои оговорки в отношении принятия этого решения и это время вышло в минувшую пятницу (12 июня - прим. ред) в 16:30. На момент окончания срока ни одна из стран свои замечания не высказала. Так решение считалось автоматически принятым», - отметила вице-премьер.

При этом Будапешт, по ее словам, по-прежнему блокирует комиссию «Украина-НАТО».

«Что касается Венгрии, на самом деле ситуация в контексте блокирования комиссии Украина-НАТО не изменилась. Это блокировка происходит, в то же время, я бы сказала, что есть разные уровни. То есть операционный постоянный диалог на высоком уровне, где продолжается блокирование», - подчеркнула Стефанишина.

По ее словам, «магических решений» этой проблемы нет.

«Сейчас мощно ведется работа на уровне дипломатических служб. Я думаю, что она достаточно успешная. Уже на следующей неделе состоится заседание украинско-венгерской комиссии по вопросам экономического сотрудничества, которую возглавляет министр иностранных дел», - подытожила вице-премьер.

Как сообщал УНИАН, 12 июня НАТО признало Украину участником Партнерства расширенных возможностей.

Как партнер расширенных возможностей, Украина получит выгоду от расширенного доступа к программам оперативной совместимости войск. Также Украина получит более широкую возможность участвовать в военных учениях НАТО и осуществлять больший обмен информацией, в том числе приобретенным опытом.

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