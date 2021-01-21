Причиной увольнения замминистра является его задержание за рулем в нетрезвом состоянии.

Премьер-министр Денис Шмыгаль анонсировал внеочередное заседание правительства, на котором рассмотрят вопрос об увольнении заместителя министра по вопросам стратегических отраслей промышленности Виталия Немилостивого.

Об этом он сообщил в Telegram.

"В четверг утром правительство собирается на внеочередное заседание. На повестке дня один вопрос - освобождение заместителя министра по вопросам стратегических отраслей промышленности Виталия Немилостивого. Я уже не раз говорил - в нашем правительстве нет неприкасаемых. Еще раз докажем эти слова действиями", - написал Шмигаль.

Издание "УП" сообщает, что причиной увольнения заместителя министра является его задержание за рулем в нетрезвом состоянии.

Скандал с заместителем вице-премьера Виталием Немилостивым: что известно

Ранее СМИ обнародовали видео, на котором зафиксирована беседа заместителя министра по вопросам стратегических отраслей промышленности Виталия Немилостивого с представителями патрульной полиции. Правоохранители остановили авто чиновника, после чего установили, что тот находится за рулем в нетрезвом состоянии. На законные требования полицейских Немилостивый реагировал агрессивно и пытался уйти с места происшествия. На видео также зафиксирована потасовка между чиновником и правоохранителями.

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Автор: УНИАН