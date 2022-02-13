Государства-участники решили, что их представители в СММ должны покинуть Украину.

В Организации по безопасности и сотрудничеству в Европе (ОБСЕ) сообщили, что некоторые страны отзывают своих представителей из специальной мониторинговой миссии (СММ) в Украине.

Об этом говорится в сообщении ОБСЕ.

"Специальная мониторинговая миссия (СММ) в Украине является гражданской миссией. Большинство членов международной миссии командированы государствами-участниками ОБСЕ. Система командировки позволяет государствам-участникам принимать решения, среди прочего, относительно перемещения своих представителей в страну или за ее пределы. Недавно некоторые государства-участники решили, что их соответствующие представители в СММ должны покинуть Украину в течение ближайших дней", - говорится в сообщении.

При этом страны, которые отзывают своих представителей, не указаны.

Ранее СМИ со ссылкой на источники сообщили, что американские сотрудники Специальной мониторинговой миссии ОБСЕ в воскресенье, 13 февраля, начали покидать Донецк.

Как сообщал УНИАН, 11 февраля министр иностранных дел Украины Дмитрий Кулеба призвал Российскую Федерацию позволить ОБСЕ увеличить количество передовых баз Специальной мониторинговой миссии на оккупированном Донбассе и осуществлять мониторинг с помощью беспилотников дальнего радиуса действия.

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