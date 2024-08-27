Зерновые процессы не могут фундаментально повлиять на историческую близость государств, подчеркнул президент Украины.

Президент Украины Владимир Зеленский объясняет уменьшение внимания Польши к обороноспособности Украины тем, что страна уже отдала все, что могла. Однако Украина рассчитывает получить польские МиГи.

Об этом Зеленский сказал во время пресс-конференции на форуме "Украина 2024. Независимость". Он напомнил о значительной помощи Польши с начала войны и отметил, что вместе с президентом Польши "прошли много всего" за это время.

"Я так понимаю, что во время выборов Польша была сфокусирована больше на внутренних вопросах. Вы помните все эти зерновые процессы не очень приятные. Но это жизнь и этот момент есть в жизни между нами. Я не считаю, что это фундаментально повлияет на историческую близость наших государств И я думаю, что это сверхвысокая стоимость потерять из-за каких-то недоразумений историческое единство", - подчеркнул Зеленский.

Видео дня

По его словам, сегодня "немного уменьшилось внимание" польской стороны к обороноспособности Украины. "Я имею в виду, что наверное Польша дала все то, что могла", - пояснил президент. В то же время Зеленский отметил, что есть "некоторые вещи", которые сегодня остаются в Польше, и по которым он поднимает вопрос.

"Есть конкретный вопрос - нам нужны очень ваши МиГи, ваши самолеты. Там хорошая бионика, и мы не будем тратить время на тренировку наших пилотов. Мы знаем об этих самолетах, и мы знаем количество самолетов. Я поднимал вопрос с Анджеем и с Дональдом, с премьер-министром Туском. Мы на всех уровнях это поднимали. Но пока что нет положительного решения, к сожалению", - заявил глава государства.

Кроме того, по словам Зеленского, Польша может помочь в защите территорий Украины от ракет россиян. "Польша выступает важной частью этого решения. Речь идет о сбивании ракет над Украиной, по крайней мере над западной частью страны, которые идут в сторону Польши. И мы очень много об этом говорили. Но нужна поддержка, как я понимаю, нескольких стран. И Польша колеблется, чтобы не быть наедине с таким решением. И думаю, что это привело бы к положительному решению и со стороны Румынии. Но, мне кажется, здесь нам всем надо работать над тем, чтобы Соединенные штаты Америки поддержали это решение", - сказал Зеленский.

Он подчеркнул, что решение усилят воздушную оборону, и Украине будет легче дальше противостоять агрессии РФ.

Новости Украины - что сообщалось о помощи от Польши

Польская сторона активно помогает Киеву противостоять полномасштабной агрессии со стороны РФ. В частности, в начале июля издание Forbes писало, что Польша может передать Киеву несколько МиГ-29.

В начале мая 2023 года тогдашний министр обороны Польши Мариуш Блащак сообщил, что польская сторона предоставила украинцам 10 самолетов МиГ-29.

Вас также могут заинтересовать новости: