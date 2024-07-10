Издание отметило, что это серьезно пополнит авиапарк украинских истребителей.

Польша может передать Украине оставшиеся истребители МиГ-29, что потенциально вернет флот ВВС Украины в полную численность.

Как пишет издание Forbes, истребители не являются самой острой потребностью украинских ВВС. Больше всего ВВС нуждаются в средствах противовоздушной обороны для защиты имеющихся истребителей на земле. "Добавление самолетов без добавления средств противовоздушной обороны может привести к тому, что самолеты будут выведены из строя еще до того, как смогут совершить один боевой вылет", - пишет издание.

Польский премьер Дональд Туск сказал, что намерен передать МиГи, которых насчитывается около 15, в том случае, если союзники по НАТО развернут истребители для патрулирования воздушного пространства страны. Однако для альянса это не является проблемой.

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Издание отметило, что поляки отправят украинцам МиГи, поскольку необходимость этого очевидна.

Сколько МиГов осталось у украинцев, неясно. По состоянию на начало войны их было около 50. Но, как отметило издание, за время войны Украина потеряла не менее 28 МиГ-29, что подтвердили аналитики. В общей сложности Польша и Словакия предоставили 27 МиГов в качестве замены, но некоторые из них были непригодны для полетов и использовались только в качестве запасных частей.

Польша и война в Украине

На саммите НАТО в Вашингтоне могут обсудить возможность сбивать российские самолеты над Украиной, если они будут лететь в сторону Польши. Соответствующее заявление сделали в Государственном департаменте США. Отмечалось, что с таким предложением выступил польский премьер Дональд Туск.

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