По словам главы МИД, в настоящее время некоторые страны - члены НАТО не готовы согласиться на предоставление Украине Плана действий по членству, чтобы якобы "не провоцировать Россию".

Министр иностранных дел Украины Дмитрий Кулеба не ожидает, что на саммите Организации Североатлантического договора (НАТО), который состоится в июне, примут решение о предоставлении Украине Плана действий по членству в Альянсе.

Как передает корреспондент УНИАН, об этом Кулеба сказал в эфире телеканала "Украина 24".

Читайте такжеВ НАТО об условиях вступления Украины в Альянс: короткого пути не существует

"Членство Украины в НАТО является исторически неизбежным. Это произойдет. Я абсолютно в этом убежден. Саммит, который запланирован на июнь, является так называемым мини-саммитом и предполагает, что участие в нем примут только союзники, но мы работаем сейчас с партнерами для того, чтобы найти формат присоединения Украины и Грузии к нему. Эта работа все еще продолжается, и поэтому говорить о том, что саммит пройдет без привлечения Украины, рано", - сказал Кулеба.

Также министр напомнил, что в 2008 году лидеры государств-членов поручили главам МИД стран НАТО работать с Украиной и Грузией по поводу Плана действий по членству.

"С тех пор практически ничего на этом треке не происходило, будем откровенно об этом говорить. В этом году президент Владимир Зеленский и МИД подняли вопрос о необходимости предоставления Украине Плана действий по членству. Я не думаю, что на саммите в июне это решение будет принято. Но для нас очень важно начать эту дискуссию в принципе и запустить соответствующий процесс, который приведет в конце концов к ПДЧ для Украины", - сказал Кулеба.

Глава МИД уверен, что если бы в 2008 году Украине и Грузии предоставили ПДЧ, то не было бы войны России ни в Грузии, ни в Украине.

В то же время он убежден, что существуют препятствия для получения Украиной ПДЧ. В частности, сейчас несколько стран-членов НАТО "руководствуются логикой не провоцировать Россию и считают, что сидеть и ничего не делать - это лучший способ держать Россию в покое".

"Мы им вместе с другими партнерами, которые разделяют нашу точку зрения, всячески доказываем то, что их логика ошибочна, но это занимает время, убедить государства изменить их подходы и стратегическую оценку ситуации", - пояснил Кулеба.

Стратегия НАТО-2030: что известно

8 июня 2020 года генеральный секретарь НАТО Йенс Столтенберг дал старт обзору стратегии "НАТО-2030".

Столтенберг заявил, что Альянс проконсультируется с Украиной и Грузией в отношении формирования видения стратегии "НАТО-2030".

Экспертная группа по разработке стратегии "НАТО-2030" рекомендует укрепить отношения с Украиной. Генсек Альянса подчеркнул, что продолжит консультации по поводу стратегии "НАТО-2030", а затем подготовит рекомендации для лидеров стран-членов НАТО.

В апреле 2021 года Столтенберг заявил, что саммит НАТО станет уникальной возможностью укрепить Альянс как неизменное воплощение связи между Европой и Северной Америкой. "Мы будем принимать решения относительно нашей содержательной и дальновидной повестки дня "НАТО-2030", призванной обеспечить ответы на вызовы как настоящего, так и завтрашнего дня: агрессивные действия России, угрозу терроризма, кибератаки, новые и прорывные технологии, влияние изменения климата на безопасность и подъем Китая", - сказал Столтенберг.

Президент Владимир Зеленский выражал надежду, что участники саммита НАТО предоставят "сигнал" о предоставлении Украине Плана действий по членству в Альянсе.

Читайте последние новости Украины и мира на канале УНИАН в Telegram

Автор: Виталий Саенко