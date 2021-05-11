Министр иностранных дел Украины Дмитрий Кулеба не ожидает, что на саммите Организации Североатлантического договора (НАТО), который состоится в июне, примут решение о предоставлении Украине Плана действий по членству в Альянсе.
Как передает корреспондент УНИАН, об этом Кулеба сказал в эфире телеканала "Украина 24".
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"Членство Украины в НАТО является исторически неизбежным. Это произойдет. Я абсолютно в этом убежден. Саммит, который запланирован на июнь, является так называемым мини-саммитом и предполагает, что участие в нем примут только союзники, но мы работаем сейчас с партнерами для того, чтобы найти формат присоединения Украины и Грузии к нему. Эта работа все еще продолжается, и поэтому говорить о том, что саммит пройдет без привлечения Украины, рано", - сказал Кулеба.
Также министр напомнил, что в 2008 году лидеры государств-членов поручили главам МИД стран НАТО работать с Украиной и Грузией по поводу Плана действий по членству.
"С тех пор практически ничего на этом треке не происходило, будем откровенно об этом говорить. В этом году президент Владимир Зеленский и МИД подняли вопрос о необходимости предоставления Украине Плана действий по членству. Я не думаю, что на саммите в июне это решение будет принято. Но для нас очень важно начать эту дискуссию в принципе и запустить соответствующий процесс, который приведет в конце концов к ПДЧ для Украины", - сказал Кулеба.
Глава МИД уверен, что если бы в 2008 году Украине и Грузии предоставили ПДЧ, то не было бы войны России ни в Грузии, ни в Украине.
В то же время он убежден, что существуют препятствия для получения Украиной ПДЧ. В частности, сейчас несколько стран-членов НАТО "руководствуются логикой не провоцировать Россию и считают, что сидеть и ничего не делать - это лучший способ держать Россию в покое".
"Мы им вместе с другими партнерами, которые разделяют нашу точку зрения, всячески доказываем то, что их логика ошибочна, но это занимает время, убедить государства изменить их подходы и стратегическую оценку ситуации", - пояснил Кулеба.
Стратегия НАТО-2030: что известно
- 8 июня 2020 года генеральный секретарь НАТО Йенс Столтенберг дал старт обзору стратегии "НАТО-2030".
- Столтенберг заявил, что Альянс проконсультируется с Украиной и Грузией в отношении формирования видения стратегии "НАТО-2030".
- Экспертная группа по разработке стратегии "НАТО-2030" рекомендует укрепить отношения с Украиной. Генсек Альянса подчеркнул, что продолжит консультации по поводу стратегии "НАТО-2030", а затем подготовит рекомендации для лидеров стран-членов НАТО.
- В апреле 2021 года Столтенберг заявил, что саммит НАТО станет уникальной возможностью укрепить Альянс как неизменное воплощение связи между Европой и Северной Америкой. "Мы будем принимать решения относительно нашей содержательной и дальновидной повестки дня "НАТО-2030", призванной обеспечить ответы на вызовы как настоящего, так и завтрашнего дня: агрессивные действия России, угрозу терроризма, кибератаки, новые и прорывные технологии, влияние изменения климата на безопасность и подъем Китая", - сказал Столтенберг.
- Президент Владимир Зеленский выражал надежду, что участники саммита НАТО предоставят "сигнал" о предоставлении Украине Плана действий по членству в Альянсе.
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