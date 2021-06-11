Министр иностранных дел Збигнев Рау сравнил президента Российской Федерации Владимира Путина с Михаилом Горбачевым, а американского лидера Джо Байдена с Рональдом Рейганом. Польский дипломат считает, что встреча президентов РФ и США ничего не изменит.
Об этом глава внешнеполитического ведомства Польши рассказал в интервью газете Rzeczpospolita.
По его словам, Путин – не Горбачев, а Байден – не Рейган, а геополитическая ситуация в мире сейчас другая, поэтому не стоит ждать каких-либо кардинальных изменений после их встречи 16 июня в Женеве.
"Путин - не Горбачев, тем более Байден - не Рейган. Сегодняшняя Россия - это не приходящий в упадок СССР, и Америка больше не является державой, которая должна была править миром в качестве "единственной сверхдержавы". Так что кардинальных изменений после предстоящего саммита я не жду", - заявил Рау.
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Встреча Байдена и Путина
Встреча Байдена и Путина запланирована на 16 июня в Женеве.
6 июня Байден рассказал о своей позиции на предстоящей встрече с Путиным. Байден отметил, что друзья, партнеры и союзники США смотрят на мир под тем же углом зрения, что и Соединенные Штаты. "Мы едины в реагировании на вызовы России в вопросах европейской безопасности, начиная от ее агрессии в Украине", - сказал Байден. Он заверил, что США будут решительно защищать демократические ценности и собственные национальные интересы.
Байден также подчеркнул, что США не хотят конфликта с РФ, а хотят стабильных и предсказуемых отношений, хотят работать с Россией в вопросах стратегической стабильности и контроля над вооружениями.
9 июня стало известно, что президент США Джо Байден и президент России Владимир Путин проведут переговоры в Женеве на вилле XVIII века.
Джо Байден начал свою первую зарубежную поездку в статусе президента США, обратившись к россиянам, что те столкнутся с "серьезными и значительными" последствиями, если будут заниматься вредоносной деятельностью.
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