Встреча Байдена и Путина состоится 16 июня в Женеве.

Джо Байден начал свою первую зарубежную поездку в статусе президента США, обратившись к россиянам, что те столкнутся с "серьезными и значительными" последствиями, если будут заниматься вредоносной деятельностью.

Об этом он заявил, выступая перед около тысячью военных на британской авиабазе, цитирует Reuters.

Американский глава сказал, что передаст четкое послание Путину, когда они встретятся на следующей неделе после саммитов с лидерами НАТО, G7 и ЕС.

"Мы не стремимся к конфликту с Россией. Мы хотим стабильных и предсказуемых отношений... но я ясно дал понять: Соединенные Штаты будут отвечать решительно и конструктивно, если российское правительство будет заниматься вредной деятельностью", – отметил он.

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Байден заявил, что полон решимости восстановить трансатлантические связи и переосмыслить отношения с Россией после четырех тяжких лет правления Дональда Трампа, который обострил отношения с союзниками.

"Я направляюсь на G7, затем на министерскую встречу НАТО, а затем встречусь с господином Путиным, чтобы сообщить ему то, что я хочу, чтобы он знал", – добавил президент США, после чего военные поприветсвовали его слова аплодисментами и криком: "Ура!"

"На каждом этапе пути мы собираемся дать понять, что США вернулись, и демократии мира объединятся, чтобы решить самые сложные проблемы, имеющие наибольшее значение для нашего будущего", – подчеркнул Джо Байден.

Американский глава подытожил, что хочет дать понять Путину и Китаю, что Европа и Соединенные Штаты тесно сплочены.

Визит Байдена

Встреча Байдена и Путина состоится 16 июня в Женеве и станет заключительной в первом зарубежном турне американского президента. Среди прочего, глава США собирается поднять вопрос кибератак России, безопасность в Европе (и в этом контексте – войну в Украине).

На фоне этой поездки США отметили, что пока не отменяют санкции против оператора "Северного потока-2" (российского проекта), хотя государственный секретарь Энтони Блинкен предупредил, что Вашингтон может пересмотреть указанное решение.

Накануне встречи с Путиным Байден имел телефонный разговор с украинским президентом Владимиром Зеленским. Он, в частности, выразил свою решительную позицию относительно суверенитета Украины.

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Автор: Яна Ставская