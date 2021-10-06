Спикер Рады и глава партии "Слуга народа" обменялись репликами в прямом эфире.

Председатель Верховной Рады Украины Дмитрий Разумков считает "шантажом" нынешнюю ситуацию вокруг должности руководителя Аппарата ВР.

Как передает корреспондент УНИАН, об этом он сказал в эфире канала "Украина 24".

Отвечая на вопрос первого заместителя председателя фракции "Слуга народа" Александра Корниенко об отсутствии в настоящее время руководителя Аппарата ВР, а наличии только исполняющего обязанности, Разумков отметил: "Почему вопрос о руководителе Аппарата появился как шантаж председателя Верховной Рады: или назначь нашего, или мы тебя снимать будем? Я на шантаж не велся и вестись не буду".

Корниенко спросил у Разумкова, он ли его этим шантажировал, на что спикер сказал: "А кто мне письмо прислал? Не Арахамия?"

"В отношении руководителя Аппарата: назначайте, посмотрим, как он будет работать у вас", - подытожил Разумков.

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Как сообщал УНИАН, 20 сентября глава фракции "СН" Давид Арахамия сообщил, что их фракция предложит Разумкову три кандидатуры на должность руководителя Аппарата ВР.

Он уточнил, что речь идет о бывшем главе аппарата ВР Вячеславе Штучном. По словам Арахамии, у Штучного "был конфликт с непосредственным руководителем", поэтому по договоренности он написал заявление об увольнении по собственному желанию.

Еще два кандидата, добавил Арахамия, - это депутаты фракции "СН" Александр Копыленко и Павел Фролов, которые готовы ради этой должности сложить депутатские полномочия.

Арахамия отметил, что уже год нет руководителя Аппарата ВР, что является нарушением законодательства.

Ранее в кулуарах парламента шли разговоры, что между Разумковым и Штучным был конфликт из-за того, что последний на посту руководителя аппарата был "смотрящим" за спикером. Официально они не подтверждали существование такого конфликта.

В четверг, 7 октября, Верховная Рада будет рассматривать отставку Дмитрия Разумкова.

Автор: Таня Поляковская