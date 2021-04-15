Зеленский уволил главу Кировоградской ОГА: кто будет вместо него

Временное исполнение обязанностей возложено на первого заместителя председателя Кировоградской ОГА Жалдака.

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