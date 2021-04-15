Зеленский уволил руководителя Кировоградщины Андрея Назаренко / фото kr-admin.gov.ua

Президент Украины Владимир Зеленский уволил Андрея Назаренко с должности председателя Кировоградской областной государственной администрации.

Читайте также"Киров гад": въезд в Кропивницкий "декоммунизировали" необычным образом (видео)Соответствующий указ от 15 апреля №163/2021 обнародовал Офис президента.

"Освободить Назаренко Андрея Валерьевича с должности главы Кировоградской областной государственной администрации согласно поданному им заявлению", - говорится в документе.

Другим указом №164/2021 Зеленский поручил временное исполнение обязанностей председателя Кировоградской ОГА первому заместителю председателя ОГА Валерию Жалдаку.

Назначение председателя Кировоградской ОГА

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Автор: Инна Андалицкая