Президент Украины Владимир Зеленский уволил Андрея Назаренко с должности председателя Кировоградской областной государственной администрации.
Читайте также"Киров гад": въезд в Кропивницкий "декоммунизировали" необычным образом (видео)Соответствующий указ от 15 апреля №163/2021 обнародовал Офис президента.
"Освободить Назаренко Андрея Валерьевича с должности главы Кировоградской областной государственной администрации согласно поданному им заявлению", - говорится в документе.
Другим указом №164/2021 Зеленский поручил временное исполнение обязанностей председателя Кировоградской ОГА первому заместителю председателя ОГА Валерию Жалдаку.
Назначение председателя Кировоградской ОГА
- В июне 2020 года президент Владимир Зеленский принял решение об отставке Андрея Балоня с должности председателя Кировоградской ОГА: главу области поймали на взятке в почти 2 млн грн.
- Преемник Балоня - Андрей Назаренко - был назначен председателем Кировоградской ОГА в августе.
- 14 апреля 2021 года Кабинет министров согласовал увольнение Назаренко с должности.
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