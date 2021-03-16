Ранее президент Зеленский выразил надежду на расширение Комплексного пакета помощи НАТО для Украины.

В Организации Североатлантического договора (НАТО) в текущем году намерены пересмотреть Комплексный пакет помощи Украине, одобренный в 2016 году.

Об этом говорится в ежегодном докладе генерального секретаря Альянса Йенса Столтенберга за 2020 год, представленной сегодня.

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Отмечается, что НАТО выделяло средства на практическую поддержку Украины через 16 различных программ в рамках Комплексного пакета помощи Украине.

Так, в 2020 году, несмотря на пандемию COVID-19, в рамках Программы профессиональной подготовки НАТО-Украина были проведены курсы по подготовке сотен украинских специалистов из правительства, которые работают в направлении евроатлантической интеграции, а в рамках Программы перехода с военной карьеры на гражданскую осуществлялась поддержка дальнейшего развития институционального потенциала Министерства по делам ветеранов Украины.

"Ведется также работа над подготовкой будущего пересмотра Комплексного пакета помощи для Украины, чтобы лучше согласовать этот пакет с текущими потребностями Украины. Пересмотр будет завершен в 2021 году", - говорится в докладе.

Комплексный пакет помощи Украине: что известно

9 июля 2016 года в рамках саммита НАТО в Варшаве был принят Комплексный пакет помощи Украине. Пакетом предусмотрено более 40 направлений, по которым Альянс предоставляет Украине поддержку в оборонной сфере и сфере безопасности.

В совместном заявлении участников заседания Комиссии Украина-НАТО на высшем уровне, состоявшегося в рамках саммита Альянса, говорится, что цель пакета помощи состоит в "закреплении и усилении поддержки со стороны НАТО", чтобы Украина стала более устойчивой, лучше защищала свою безопасность и осуществляла необходимые реформы, в частности в сфере безопасности и обороны.

31 октября 2019 года президент Украины Владимир Зеленский выразил надежду на расширение Комплексного пакета помощи НАТО для Украины.

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Автор: Виталий Саенко