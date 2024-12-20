В 2025 году еще примерно 20 человек могут присоединиться к команде Представительства НАТО в Украине.

НАТО в 2024 году утроило свое присутствие в Украине и собирается еще больше увеличить его в следующем году.

Об этом сообщил глава Представительства Альянса в Украине Патрик Тернер в интервью "Интерфакс-Украина".

"Вы знаете, что НАТО в той или иной форме присутствует здесь уже 26 лет. Это были разные формы: Офис связи, Центр информации и документации, но сейчас мы являемся Представительством НАТО. За этот год присутствие НАТО здесь утроилось, и мы планируем еще больше усилить его в следующем году", - сказал он журналистам.

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Тернер отметил, что такие планы соответствуют некоторым из основных решений Вашингтонского саммита НАТО, который был проведен этим летом. Он подчеркнул, что также это отражает решения, принятые до саммита.

Глава Представительства Альянса в Украине объяснил, что такое присутствие призвано стать связью между штаб-квартирой НАТО и нашей страной.

"Цель состоит в том, чтобы представлять всю очень важную повестку дня между НАТО и Украиной, поэтому нам нужно значительное присутствие", - заявил он.

Еще примерно 20 человек могут присоединиться к команде Представительства НАТО в Украине, добавил Тернер.

"Сейчас у нас ориентировочно 50 человек, а в 2025 году добавится еще примерно 20. Работы очень много, поэтому нам нужно продолжать наращивать наше присутствие. Это смесь украинских и международных коллег", - сообщил он.

Кроме того, Тернер обратил внимание на то, что у стран-членов НАТО нет представительств, которые существуют только до того, как страна становится членом Альянса.

"Мы призваны быть общими "глазами" и "ушами" для штаб-квартиры НАТО здесь и помогать выполнять повестку дня, а также помогать нашим украинским коллегам", - подчеркнул он в разговоре с журналистами.

Помимо этого Тернер напомнл, что его назначение на должность старшего представителя является первым случаем, когда офис НАТО в Украине возглавляет руководитель на уровне помощника генерального секретаря.

"Это признак того, насколько серьезно НАТО относится к отношениям с Украиной и насколько важной НАТО считает Украину сейчас и в будущем. Это также понятно из решения, принятого новым генеральным секретарем Марком Рютте в начале октября, осуществить свой первый официальный визит в Украину", - сказал он.

НАТО и Украина - важные новости

Ранее президент Украины Владимир Зеленский заявил, что лучшей гарантией безопасности для нашей страны остается членство в НАТО. Тем не менее, приглашения в Альянс Киев ни от кого не ожидает.

Кроме того, генеральный секретарь Организации Североатлантического договора Марк Рютте назвал первоочередные приоритеты для Украины, которые предшествуют членству в НАТО. Он добавил, что сближению Украины с НАТО способствует основание Центра командования в немецком городе Висбаден и основание совместного центра в польском городе Быдгощ.

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