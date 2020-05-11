"Наша команда в Донецке": Сивохо заявил, что его единомышленники возложили цветы на 9 мая в оккупированном городе
Бывший внештатный советник секретаря Совета национальной безопасности и обороны Сергей Сивохо заявил, что его команда 9 мая возложила цветы в честь Дня Победы в оккупированном Донецке.
Об этом он написал на своей странице в Facebook.
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"Такой день... В Киеве, Краматорске и Донецке наша команда возложила цветы в память о тех, кто отдал свои жизни ради наших", - отметил Сивохо.
При этом Сивохо не уточнил, кто входит в его команду и как ее представители оказались в подконтрольном российским оккупантам Донецке. Вместо этого он прикрепил к сообщению фото с цветами из разных городов.
Как сообщал УНИАН, 12 марта во время презентации Национальной платформы примирения и единства в выставочном центре "Парковый" в Киеве произошла драка, в ходе которой толкнули Сивохо. 15 человек доставили в Печерское управление полиции для установления личных данных и дачи объяснений. По данному факту полиция открыла уголовное производство по ч. 2 ст. 296 (хулиганство) Уголовного кодекса Украины.
16 марта стало известно, что 19 народных депутатов от "Слуги народа" просят секретаря СНБО Алексея Данилова уволить Сивохо с его должности внештатного советника.
30 марта Сивохо уволили из Совета национальной безопасности и обороны.