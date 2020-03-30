Сивохо уволили с должности в СНБО

Сергей Сивохо известен как юморист, шоумен и продюсер, на должность в СНБО его назначили в октябре 2019 года.

Сергея Сивохо уволили с должности советника секретаря Совета национальной безопасности и обороны Украины на общественных началах.

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Как сообщает «Детектор медиа», об этом аппарат СНБО сообщил в ответе на запрос журналистов. Сообщается также, что с должности советника секретаря СНБО ушел и Максим Ткаченко.

«По состоянию на 24 марта э.г. (дата направления запроса, – ред.) Сивохо Сергей Анатольевич не является советником секретаря Совета национальной безопасности и обороны Украины на общественных началах. Также информируем, что Ткаченко Максим Николаевич состоянию на 24.03.2020 также не занимает должность советника секретаря СНБО Украины на общественных началах», – говорится в сообщении.

Сергей Сивохо известен как юморист, шоумен и продюсер. На должность в СНБО его назначили в октябре 2019 года.

Максим Ткаченко был директором и совладельцем ООО «Квартал-концерт» из группы «Квартал» и театрально-концертного агентства ООО «Нью Фридом», до 2014 года руководил компанией «Мастер шоу» в Луганске, которая занималась организацией концертов и гастролей звезд эстрады; екскерівник компании «Квартал-концерт».

На внеочередных парламентских выборах 2019 года Ткаченко прошел в Верховную Раду по спискам «Слуги народа».