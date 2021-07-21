Отец шестерых детей Давид Арахамия собирается в Хорватию, и на отпуск готов выложить треть своей годовой зарплаты в Раде.

Народные депутаты рассказали журналистам, куда собираются поехать летом и сколько денег не пожалеют на отпуск.

Как сообщается в сюжете программы "Украина Сегодня" на телеканале "Украина 24" депутат от "Слуги народа" Ирина Верещук собирается на Закарпатье.

"В тишине послушать горы, почитать книгу – часть культурной программы. Ну и попробовать брынзы, банош... всех призываю путешествовать по Украине", - сказала она.

Нардеп от "Европейской солидарности" Алексей Гончаренко готовится ехать в родную Одессу. На отдыхе планирует ежедневно плавать и не быть расточительным.

"Скорее всего домой, в Одессу к Черному морю. Оно, кстати, уже очень теплое, 24 градуса. Не очень дорого будет, жить есть где, ходить по заведениям общественного питания не люблю, поэтому сложно будет много потратить, даже если захочу", - говорит нардеп.

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На пляже Одесской области собирается также политическая оппонентка Гончаренко - Евгения Кравчук из "Слуги народа". Кравчук говорит, что обычно отдыхает на Азовском море, но в этом году едет в залив.

"В Залив поеду, надеюсь, но это дорого сегодня. Я сравнила – дешевле было в Турцию поехать", - сообщила Кравчук.

Кто-то из депутатов планирует потратить 50 тысяч гривень на семью, кто-то 20 тысяч гривен за три дня или даже 5 тысяч долларов, как глава парламентской фракции "Слуга народа" Давид Арахамия. Журналистам отец шестерых детей рассказал, что будет ехать в Хорватию, и на отпуск готов выложить треть своей годовой зарплаты в Раде.

"В моей большой семье меньше, чем 5 тысяч долларов я не могу потратить – самолет, билеты, отель... Буду и в Украине отдыхать, буду отдыхать в любом месте, где смогу", - рассказал он.

Напомним, в начале внеочередного заседания Верховной Рады Украины 20 июля зарегистрировалось только 99 депутатов. Как известно, для принятия решений за них должны проголосовать минимум 226 народных депутатов.

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Автор: Денис Прядко