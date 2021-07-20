Для принятия решений за них должны проголосовать минимум 226 народных депутатов.

На внеочередном заседании Верховной Рады Украины зарегистрировалось лишь 99 депутатов: первый заместитель председателя ВР Руслан Стефанчук объяснил, что так можно.

Как передает корреспондент УНИАН, в начале заседания в зале зарегистрировалось 99 нардепов.

Как известно, для принятия решений за них должны проголосовать минимум 226 народных депутатов.

Народный депутат от "Батькивщины" Андрей Пузийчук отметил, что в соответствии с Регламентом ВР "рассмотрение законопроекта, не только принятие, но и рассмотрение, должно осуществляться полномочным составом Верховной Рады Украины".

Читайте такжеРазумков анонсировал массовое увольнение министров

"Согласно части первой статьи 47 Регламента Верховной Рады, Верховная Рада принимает решение большинством голосов народных депутатов Украины от конституционного состава. И аналогичное положение закреплено в 91 статье Конституции. На сегодняшний день мы видим, что в зале зарегистрировано всего 99 депутатов. Поэтому мы не можем сейчас рассматривать проекты постановлений. Ведь процедура принятия Верховной Радой законов включает в себя не только нажатие кнопки во время голосования, но и процедуру рассмотрения", - пояснил он.

На это Стефанчук отметил, что в регламенте ВР "только в 1994 году была статья 4.5.2, которая четко регламентировала возможность проведения заседаний в зависимости от имеющегося кворума".

"После этого ни в Регламенте 2006-го, ни в Регламенте 2008-го, ни в Регламенте 2010-го года, которым мы сейчас пользуемся, нет зависимости полномочности Верховной Рады относительно количества депутатов, которые находятся (в сессионном зале - УНИАН)", - сказал он.

Читайте последние новости Украины и мира на канале УНИАН в Telegram

Автор: Таня Поляковская