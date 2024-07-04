Представители фракции Петра Порошенко "Европейская солидарность" в парламенте не поддержали большинство евроинтеграционных законопроектов, которые рассматривала Верховная Рада в течение 2022-2024 годов. В основном, нардепы от "ЕС" отсутствовали или игнорировали голосование за законопроекты, которые должны приблизить вступление Украины в Европейский союз, - передает Движение ЧЕСТНО.

Лишь 45% голосов дали нардепы от "Европейской солидарности" Петра Порошенко за евроинтеграционные законопроекты в течение двух лет полномасштабной войны. Это один из самых низких показателей в украинском парламенте, - говорится в исследовании "ЧЕСТНО".

По данным аналитиков организации, низкий показатель голосования депутатами Порошенко за евроинтеграцию связан с тем, что в основном члены фракции "Евросолидарности" отсутствовали на голосованиях, воздерживались или просто не голосовали за законопроекты, которые предусматривают движение Украины в Европу.

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За проекты законов, которые должны адаптировать украинское законодательство к требованиям ЕС и ускорить вступление Украины в Европейский союз, меньше от фракции "Европейской солидарности" голосовали внефракционные нардепы.

Как сообщалось ранее, Петр Порошенко направил письмо с жалобой на якобы притеснения оппозиции Оливеру Варгеи - венгерскому еврокомиссару по вопросам расширения "ЕС", который связан с Виктором Орбаном. Порошенко предлагал поставить под сомнение переговоры о вступлении Украины в ЕС, если его не выпустят за границу. Поездка Порошенко должна была состояться за несколько дней до рождения его военнообязанного сына, который уехал в Лондон перед началом войны.