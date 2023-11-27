Нардеп Кучеренко считает, что ее заявления создают "неуместное социальное напряжение" и "подрывают обороноспособность страны".

Народный депутат Украины от "Батькивщины" Алексей Кучеренко предлагает отозвать нардепа от "Слуги народа" Марьяну Безуглую с должности заместителя председателя Комитета Верховной Рады Украины по вопросам национальной безопасности, обороны и разведки.

На своей странице в Facebook Кучеренко сообщил, что направил обращение к председателю ВР Руслану Стефанчуку с предложением "немедленно отозвать нардепа М.Безуглую с должности заместителя председателя Комитета по нацбезопасности и обороне". "Это входит в его полномочия по закону О комитетах ВРУ", - написал народный депутат.

Он добавил к своему посту фотокопию соответствующего обращения, в котором напомнил о недавнем заявлении Безуглой в отношении Главнокомандующего Вооруженных сил Украины Валерия Залужного.

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"Она высказала позицию, которая сводится к тому, что... Залужный не предоставил плана на следующий год, а потому военное руководство Украины должно уйти", - напомнил парламентарий.

По мнению Кучеренко, подобные заявления являются "недопустимыми", создают "неуместное социальное напряжение" и "подрывают обороноспособность страны". Кроме того, он отметил, что Безуглая "уже не впервые публично озвучивает малосодержательные нападки и провокации в адрес главнокомандующего Вооруженных сил Украины".

Так, пишет Кучеренко, "подобного рода деятельность госпожи Безуглой, направленная на создание открытого конфликта между властью, которую в Верховной Раде олицетворяет "монобольшинство", и военными – может считаться избирателями и обществом исключительно неудовлетворительной работой", поэтому он предлагает рассмотреть возможность внесения в ВР предложения об отзыве ее с должности заместителя председателя комитета.

Кроме того, народный депутат от "Европейской солидарности" Ирина Фриз инициировала рассмотрение вопроса о лишении Безуглой еще одной должности - председателя подкомитета по вопросам демократического гражданского надзора и контроля Комитета ВР по вопросам нацбезопасности.

"Завтра должно состояться заседание Комитета по вопросам нацбезопасности, обороны и разведки. После серии сообщений в соцсети Марьяны Безуглой, которые создают основы для разрушения единства в обществе, подрывают доверие к военному руководству государства в условиях военного положения, согласно решению нашей фракции, инициировала рассмотрение на комитете вопроса о лишении ее должности председателя подкомитета по вопросам демократического гражданского надзора и контроля", - написала она на своей странице в Facebook.

Фриз добавила, что для отзыва Безуглой с должности заместителя председателя Комитета нужно решение парламента, а для лишения руководства подкомитетом достаточно решения Комитета по нацбезопасности.

"Подчеркиваю, что политики должны прекратить дискредитацию военных. Вопрос касается способности государства противодействовать не только внешнему врагу, но и внутренним дестабилизациям", - написала депутат.

Скандал с Марьяной Безуглой

Как сообщал УНИАН, 26 ноября нардеп Безуглая опубликовала сообщение в Facebook, в котором заявила, что Залужный не предоставил "план замысла" на следующий год. По ее словам, военные "просто сказали, что им надо набирать не менее 20 тысяч граждан в месяц".

Безуглая добавила, что военное руководство, которое "не может предоставить никакого замысла на 2024 год, а все их предложения по мобилизации сводятся к тому, что надо больше людей без единого предложения по изменениям системы ВСУ", должно уйти.

Заявление Безуглой вызвало серьезные дискуссии в социальных сетях. В комментариях ее обвиняют в работе на Кремль и спрашивают, имеет ли она военное образование, чтобы выступать с такими обвинениями.

Заместитель командира 3-й отдельной штурмовой бригады ВСУ Максим Жорин также отреагировал на заявление Безуглой.

"Отдельные депутаты, которые не имеют и никогда не имели никакого отношения к войску, более того - позорят своими действиями всю страну - ходят в форме или в милитари. Или же обсуждают события на фронте, военные решения, продуцируют какие-то идиотские инициативы. Всем было бы намного лучше, если бы глупые, некомпетентные и неадекватные люди не совали свой нос в дела мобилизации, войны и военных", - написал он в своем Telegram-канале.

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