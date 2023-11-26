Ее пост вызвал возмущение в сети.

Заместитель командира 3-й отдельной штурмовой бригады Вооруженных сил Украины Максим Жорин отреагировал на заявление народного депутата от партии "Слуга народа" Марьяны Безуглой о том, что главнокомандующий Валерий Залужный должен уйти в отставку.

"Отдельные депутаты, которые не имеют и никогда не имели никакого отношения к войску, более того - позорят своими действиями всю страну - ходят в форме или в милитари. Или же обсуждают события на фронте, военные решения, продуцируют какие-то идиотские инициативы. Всем было бы намного лучше, если бы глупые, некомпетентные и неадекватные люди не совали свой нос в дела мобилизации, войны и военных", - написал он в своем Telegram-канале.

Заявление народного депутата вызвало серьезную дискуссии в социальных сетях. В комментариях ее обвиняют в работе на Кремль и спрашивают, имеет ли она военное образование, чтобы выступать с такими обвинениями.

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Публицист и журналист Виталий Портников назвал призыв Безуглой очень опасным. "Депутат Верховной Рады от партии "Слуга народа" Марьяна Безуглая призвала к отставке военного руководства страны. Это очень опасный шаг в ситуации, когда единство является главным условием не только победы, но и самого выживания государства", - написал он в Facebook.

Безуглая призвала Залужного уйти в отставку

Как сообщал УНИАН, сегодня нардеп опубликовала в Facebook сообщение, в котором заявила, что главнокомандующий не предоставил "план замысла" на следующий год. По ее словам, военные "просто сказали, что им надо забирать не менее 20 тысяч граждан в месяц".

Безуглая добавила, что военное руководство, которое "не может предоставить никакого замысла на 2024 год, а все их предложения по мобилизации сводятся к тому, что надо больше людей без единого предложения по изменениям системы ВСУ", должно уйти.

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