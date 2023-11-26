Нардеп заявила, что в Раде была напряженная дискуссия с главкомом.

Народный депутат Украины от партии "Слуга народа" Марьяна Безуглая призвала Главнокомандующего ВСУ Валерия Залужного уйти в отставку.

Как заявила Безуглая в Facebook, главков должен уйти с должности из-за отсутствия плана "замысла на 2024 год".

"Так, главнокомандующий ВС Украины, не смог предоставить план замысла на 2024. Ни большой, ни маленький, ни асимметричный, ни симметричный. Военные просто сказали, что им надо забирать не менее 20 тыс. граждан в месяц. Эта проблема нарастала летом, как на Ставке так и в парламенте при планировании бюджета на 2024", - заявила нардеп.

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По ее словам, в Раде спрашивали Залужного, под что планировать бюджет, какой он видит войну, а также задавали ряд вопросов о финансировании ВСУ, заложении средств под ротацию, демобилизации и закупке необходимых медицинских средств.

Чем известна Марьяна Безуглая

В последнее время нардеп Безуглая резко критикует командование ВСУ, за что ее критикуют многие украинские топ-военные. Летом 2022 года журналистка Янина Соколова сообщила, Безуглая координирует действия командования в районе города Северодонецка Луганской области. Такую информацию, по словам Соколовой, ей предоставили военные.

Соколова подчеркнула, что украинские воины "категорически против вмешательства политиков в стратегические решения для страны и жизни людей".

Впоследствии Безуглая прокомментировала свое пребывание в Северодонецке Луганской области, за которое тогда шли бои с российскими оккупантами. По ее словам, никаких приказов она не отдавала, а поехала в город по собственной инициативе.

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