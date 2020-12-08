Непрофессионалы в украинской власти сделали все для того, чтобы Украиной управляли международные валютные организации. На словах они пришли нам «помогать», на деле – это завоеватели, которые под видом помощи «убивают» экономику Украины. И в списке этих завоевателей – Международный валютный фонд.

Об этом заявил народный депутат, сопредседатель политической партии «Оппозиционная платформа – За жизнь» Вадим Рабинович во время акции против сотрудничества Украины с МВФ, которая прошла во вторник, 8 декабря, под стенами Кабинета министров в Киеве.

«Еще каких-то 20 лет назад поляки и венгры приезжали в Украину за продуктами. Сегодня же их страны – это локомотивы европейской экономики, а где мы... Есть несколько причин, и главная – нами управляют ограниченные управленцы, а ими управляют международные валютные организации, которые пришли якобы нам «помогать» обустраивать жизнь», – заявил Рабинович.

На самом же деле, считает политик, эти организации, среди которых Международный валютный фонд, добиваются убийства украинской экономики.

«Почему в залог МВФ мы должны были отдать нашу медицину, пенсионную систему, работоспособных людей? Ответ простой: к нам пришли завоеватели, которые под видом помощи «убили» экономику Украины. Уничтожены локомотивы нашего авиастроения, судостроения, космической отрасли», – отметил парламентарий.

Он напомнил некоторые громкие обещания власти, мол, в Украине «будет лучшая в мире медицина», что «деньги пойдут за пациентом».

«И что мы видим? Медицина убита, а каждый новорожденный уже должен МВФ непомерные средства! Разве мы с вами брали эти деньги? Нет! Представители международных финансовых организаций всегда говорили, что Украина – одна из самых коррумпированных стран, но продолжали давать деньги нашей власти – власти коррупционеров», – возмутился сопредседатель ОПЗЖ.

В связи с этим народный депутат озвучил ряд предложений

«Первое: украинцы не должны расплачиваться за коррупционеров, которые сидят в правительственных зданиях – пусть МВФ получает деньги от тех, кто их занимал! Второе: МВФ сам разрушил экономики 14 стран мира. Например, Венгрия, у которой еще недавно была тяжелейшая экономическая ситуация, после рецептов Фонда вообще запретила деятельность этой организации (а также фондов Сороса) у себя в стране, и сегодня это действительно процветающей европейская страна. Мы должны последовать примеру Венгрии и выгнать МВФ из страны! Украина нужна МВФ лишь как «дойная корова»! Международные фонды, которые называют себя «друзьями», хотят у нас забрать землю, уничтожить промышленность, забрать рабочую силу. Но мы можем остановить их, если не будем безразличны к судьбе Украины! У нас еще есть шанс победить! МВФ – геть!» – резюмировал Вадим Рабинович.

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Автор: УНИАН