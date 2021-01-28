Народный депутат Украины от «Оппозиционной платформы – За жизнь» Татьяна Плачкова в своей публикации в Facebook рассказала о проблемах моряков в Украине. Нардеп акцентировала внимание на проблемах доступа моряков к вакцинации, а также сложностях в вопросах репатриации.

«В то время, пока во всём мире пытаются решить те глобальные проблемы, с которыми столкнулись моряки, чтобы гарантировать им право на репатриацию и поставить их во главу очереди на вакцину, наряду с другими важнейшими категориями работников. В Украине ни Министерство здравоохранения, ни Министерство инфраструктуры ничего не сделали в этом направлении. Минздрав утвердил своим приказом перечень из 9 приоритетных групп для вакцинации от коронавируса, но моряках там ни слова», - заявила политик.

Плачкова отметила огромную важность морских перевозок, а также опубликовала официальное обращение к Министру здравоохранения Максиму Степанову.

«Именно от их труда зависит функционирование глобальных производственно-сбытовых цепочек. Морской транспорт перевозит более 80% товаров, включая жизненно необходимые предметы медицинского назначения. Но, по мнению нашего Кабмина, этот вклад, видимо, недостаточный для приоритетной вакцинации моряков. В ООН и на Давосском форуме люди помнят о моряках, а в Минздраве и Мининфраструктуры – нет. Это не ошибка – это плевок в лицо всей морской отрасли! Обратилась к Степанову, надеюсь одумаются и примут решение в интересах моряков», - подчеркнула Татьяна Плачкова.

Напоследок нардеп заявила, что Украина не может оставаться в стороне и подвергать дальнейшему риску жизни и здоровье своих моряков, особенно когда внимание на проблему неоднократно обращали и в Организации Объединенных Наций, и во время проведения Всемирного экономического форума в Давосе.

«Это вопрос не только престижа государства, а и соблюдения конституционных прав граждан», - резюмировала народный депутат.

Напомним, что на Всемирном экономическом форуме в Давосе на этой неделе будет представлена Декларация Нептуна. Согласно этой декларации, экипажи судов должны быть признаны ключевыми работниками, имеющими право на первоочередную вакцинацию.

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Автор: УНИАН