Марьяна Безуглая объяснила, что квартиру на нее переписал отец.

Народный депутат от "Слуги народа" Марьяна Безуглая, которая задекларировала квартиру в Киеве за 165 тысяч гривень, объяснила, что указала не фактическую стоимость жилья, а стоимость на "момент последней оценки".

Об этом она сказала в Obozrevatel.

"Я не покупала эту квартиру. Это квартира моего папы, Владимира Безуглого. Там указано в декларации "стоимость на момент последней оценки", - сообщила нардеп.

"Я ничего не покупала, просто папа ее переоформил на меня, не организовывая оценку. Это не покупка. И цена такая, потому что она была оценена много лет назад", – добавила Безуглая.

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Речь идет о квартире общей площадью 75,1 квадратных метров. Дата приобретения права - 4 декабря 2019 года. При этом в декларации за 2017 год ее стоимость была оценена в 638,3 тысячи гривень.

Также нардеп от "Слуги народа" задекларировала 517, 7 тысячи гривень зарплаты и 504,5 тысячи гривен, которые она получила в результате возмещения расходов на осуществление депутатских полномочий.

На ее банковских счетах хранится 10 тысяч долларов и 329,4 тысячи гривень.

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Автор: Денис Прядко