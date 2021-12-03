Также депутат обратился в ГПСУ и миграционную службу.

"Слуга народа" Александр Качура подал депутатский запрос в СБУ, ГПСУ и миграционную службу, чтобы выяснить наличие американского гражданства у главы его фракции Давида Арахамии и лидера партии "Голос" Киры Рудык.

Читайте такжеВ Раде заговорили об увольнении омбудсмена ДенисовойОб этом сам Качура сообщил в своем Telegram-канале.

"Помните, как на всяких анонимных Тelegram-каналах обвиняли Давида Арахамию в наличии паспорта США? А Киру Рудык, которая, на прямой вопрос ведущей о наличии другого гражданства, три раза ответила: "я народилася в Україні та є українкою"? Пора разобраться", - написал депутат в своем посте.

Он считает, что во всем необходимо придерживаться законов. "Особенно, если ты сам эти законы пишешь", - подчеркнул Качура.

Депутат добавил, что сегодня зачитают его депутатский запрос в СБУ, ГПСУ и миграционную службу Украины.

Напомним, ранее несколько народных депутатов Украины из объединения "Справедливость" написали заявления о выходе из партии "Голос". В частности Ольга Стефанишина сделала это на кусочке туалетной бумаги.

Председатель партии Кира Рудык в свою очередь назвала такой жест "неуважением к избирателям".

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Автор: Екатерина Малюга