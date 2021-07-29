Рудык списывает такие действия на эмоциональную составляющую событий.

Председатель партии, народный депутат от "Голоса" Кира Рудык назвала "неуважением к избирателям" написание народным депутатом "Голоса" Ольгой Стефанишиной заявления о выходе из партии на туалетной бумаге.

Как передает корреспондент УНИАН, об этом она сказала во время пресс-конференции по итогам съезда партии.

"Касательно заявления нашей коллеги по фракции и бывшей партийки: это, прежде всего, неуважение к избирателям... Я понимаю, что вопрос очень эмоциональный, и списываю такие заявления и такие действия как раз на эмоции. Ну, и, конечно, на отсутствие какого-то банального уважения", - сказала Рудык.

Утром, 29 июля, несколько народных депутатов Украины из объединения "Справедливость" написали заявления о выходе из партии "Голос", в частности заявление с просьбой исключить ее из политсилы – на туалетной бумаге – разместила в соцсети Ольга Стефанишина.

Читайте также"Давид у нас горячий парень": в "Слуге народа" объяснили слова Арахамии о Зеленском и БайденеЕе коллега – Александра Устинова сообщила, что большинство народных депутатов не примут участие в сегодняшнем съезде политсилы и "покидают партию".

Позже в этот день, на пресс-конференции по результатам съезда партии, Рудык сообщила, что на съезде партии "Голос" было принято решение об исключении из рядов партии 7 членов, которые являются народными депутатами. Это Устинова, Стефанишина, Юрчишин, Клименко, Бобровская, Лозинский и Цабаль.

Что известно о конфликте в партии "Голос"

7 июня украинский шоумен и волонтер Сергей Притула объявил, что покидает "Голос", и раскритиковал руководство партии.

В "Голосе", в свою очередь, заявили, что не удивлены, что "личные амбиции" Притулы "взяли верх над общей целью".

16 июня 10 народных депутатов, которые были избраны на выборах от этой партии, заявили о создании объединения "Справедливость" из-за несогласия с действиями и решениями руководства партии.

В объединение "Справедливость" вошли: Соломия Бобровская, Галина Васильченко, Юлия Клименко, Роман Лозинский, Наталья Пипа, Ольга Стефанишина, Александра Устинова, Владимир Цабаль, Андрей Шараскин и Ярослав Юрчишин.

С марта 2020 года партию "Голос" возглавляет народный депутат Кира Рудык. Она сменила на этом посту Святослава Вакарчука, который в июне 2020 года сложил полномочия народного депутата.

Автор: Таня Поляковская