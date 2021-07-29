По словам депутатов, заявления о выходе из партии планируют написать и другие депутаты из "Справедливости".

Несколько народных депутатов Украины из объединения "Справедливость" написали заявления о выходе из партии "Голос".

Соответствующие заявления они разместили на своих страницах в Facebook.

Так, в частности, депутат от "Голоса" Александра Устинова на своей странице сообщила, что "большинство народных депутатов не будут принимать участие в съезде партии "Голос" (он пройдет сегодня, - УНИАН) и покидают партию".

"К сожалению, руководство в лице Киры Рудык и контролируемый ею политический совет "Голоса" искусственно создали условия, при которых 75% партийцев и местных депутатов не будут представлены на съезде. Съезд формировался исходя не из количества партийцев и депутатов, представленных в местных общинах, а по лояльности к руководству", - написала она.

Читайте такжеНардеп-силач Вирастюк пообещал не голосовать за "катастрофические" законопроекты "слуг"Устинова напомнила, что несколько месяцев назад 75% партийцев и большинство ячеек партии "вышли с публичными заявлениями, требуя от руководства партии Киры Рудик уйти с руководящих должностей и избрать новое руководство на прозрачных демократических внутрипартийных выборах, изменив Устав на более демократический".

Зато руководство партии, отметила депутат, "проигнорировало требование демократизации Устава и пропорционального представительства организаций на съезде"; определило, что изменения в Устав предусматривают участие в мероприятиях только отдельных членов, специально делегированных руководством партии; изменило в "ручном режиме" всех "неугодных" руководителей ячеек, назначив там "лояльных к себе людей; создало 5 новых ячеек, в которых "нет реальных представителей политсилы"; "искусственно создает препятствия" для участия в съезде отдельным делегатам.

"Несмотря на полное игнорирование позиции большинства членов партии и организаций, которые они представляют со стороны руководства, мы бойкотируем данное мероприятие и выходим из членов партии. "Голоса" больше не существует как партии, за которой стояли мощные команды и ячейки. Теперь это партия имени одного человека - Киры Рудик, которая (партия) существует исключительно на бумаге. Именно поэтому для нас сейчас самое главное - это сохранить команды и людей, а не отбеливать своим присутствием позорные поступки и голосования в частных интересах руководства партии", - написала Устинова.

К своему сообщению она добавила фото написанного от руки заявления с просьбой исключить ее из членов партии, датированной сегодняшним днем.

В свою очередь, депутат от "Голоса" Ярослав Юрчишин на своей странице в Facebook также разместил аналогичное заявление о ситуации в партии и также добавил фото написанного им заявления о выходе из партии.

"Я выхожу из партии и не буду легитимизировать своим участием профанацию, на которую партия превратилась", - написал он и выразил мнение, что "это не последнее подобное заявление сегодня и на ближайшее время".

В комментарии УНИАН он уточнил, что после выхода из партии депутаты свой мандат не теряют, а могут оставаться беспартийными во фракции "Голос".

Также заявления с просьбой исключить их из партии "Голос" или текстовое сообщение об этом на своих страницах разместили Ольга Стефанишина, Юлия Клименко и Соломия Бобровская.

Как сообщал УНИАН, 7 июня украинский шоумен и волонтер Сергей Притула объявил, что покидает "Голос" и раскритиковал руководство партии.

При этом ранее, в конце апреля, Притула выражал готовность возглавить "Голос". Сейчас партию возглавляет народный депутат Кира Рудик: в марте 2020-го она сменила на этом посту Святослава Вакарчука, который в июне 2020 года сложил полномочия народного депутата.

В "Голосе", в свою очередь, заявили, что не удивлены, что "личные амбиции" Притулы "взяли верх над общей целью".

16 июня на заседании парламента объявили о расколе во фракции "Голос": 10 народных депутатов, которые были избраны на выборах от этой партии, заявили о создании объединения "Справедливость" из-за несогласия с действиями и решениями руководства партии.

До объединения "Справедливость" вошли: Соломия Бобровская, Галина Васильченко, Юлия Клименко, Роман Лозинский, Наталья Пипа, Ольга Стефанишина и Александра Устинова, Владимир Цабаль, Андрей Шараскин и Ярослав Юрчишин.

Автор: Таня Поляковская