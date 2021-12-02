В свою очередь, глава МИД Канады призвала РФ вывести войска из оккупированных Крыма и Донбасса.

Министр иностранных дел Великобритании Элизабет Трасс предостерегла Россию не совершать стратегической ошибки на фоне наращивания войск у Украины.

Как передает корреспондент УНИАН, соответствующее заявление прозвучало в Стокгольме на заседании Совета министров иностранных дел ОБСЕ.

"Мы полностью поддерживаем суверенитет и территориальную целостность Украины. Недостаток открытости со стороны России из-за ее военного наращивания повышает напряжение в регионе и снижает доверие. Это угрожающее поведение неприемлемо. Я хочу быть очень четкой: любые действия России по подрыву свободы и демократии в Украине или где-то в регионе станет стратегической ошибкой. Я призываю Россию использовать инструменты ОБСЕ для укрепления доверия и соблюдать обязательства по прозрачности", - подчеркнула Трасс.

Читайте такжеБритания изменила правила въезда для украинцевОна также отметила, что международные гуманитарные миссии и Специальная мониторинговая миссия ОБСЕ должны иметь полный, безопасный и беспрепятственный доступ на территории всей Украины, в том числе в Крыму.

В свою очередь, министр иностранных дел Канады Мелани Жоли заявила, что ее страна глубоко обеспокоена усилением напряжения вокруг ситуации на востоке Европы, и в частности в Украине.

"Россия снова накапливает войска и технику в Украине и вокруг нее. Недостаток открытости усилил риторику и обострил существующее напряжение и создал риск для просчетов", - сказала Жоли.

По ее словам, решение России остановить деятельность миссии ОБСЕ на украинско-российской границе в пунктах пропуска "Гуково" и "Донецк" значительно снизило возможность подтверждать передвижение через границу, а увеличение ограничений в работе Специальной мониторинговой миссии ОБСЕ усугубило ситуацию еще сильнее.

Читайте такжеУкраину не оставят один на один с агрессией России - посол БританииТакже она обеспокоена российской милитаризацией и ухудшением ситуации с правами человека во временно оккупированном Крыму.

"Канада полностью отдана суверенитету и территориальной целостности Украины. Мы призываем Россию уважать территориальную целостность всех государств. Она должна вывести войска не только из Украины, но и из Грузии и Молдовы", - подчеркнула Жоли.

Напомним, как сообщал УНИАН, издание Washington Post, ссылаясь на заявления своих анонимных источников, написало, что в последнее время Россия восстановила наращивание военной силы на границе с Украиной.

Издание Politico в свою очередь обнародовало свежие спутниковые фотографии, подтверждающие сообщения о том, что Россия снова сосредотачивает войска и военную технику на границе с Украиной.

В статье издания отмечается, что кадры были сделаны в районе российского города Ельня Смоленской области недалеко от границы с Беларусью. На фото - скопление бронетанковых частей, танков и самоходной артиллерии вместе с военными.

2 ноября в Минобороны Украины заявили, что Россия сосредоточила группировку войск численностью около 90 тысяч человек у границ Украины и на оккупированных территориях Крыма и Донбасса. Отмечается, что Минобороны внимательно отслеживает ситуацию, которая сложилась вблизи государственной границы Украины с РФ и на временно оккупированных территориях Крыма и Донецкой и Луганской областей.

Вас также могут заинтересовать новости:

Автор: Виталий Саенко